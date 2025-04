Prefeitura de Sorocaba inaugura a sede da Secretaria da Mulher, na tarde desta segunda-feira (31) – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba inaugurou, na tarde desta segunda-feira (31), a sede da Secretaria da Mulher (Semul), localizada na Av. Rudolf Daffernar, 65, no Alto da Boa Vista. O novo prédio recebeu a denominação de “Bispa Keila Campos Costa Ferreira”, em homenagem à líder religiosa da Assembleia de Deus no Brás, falecida no mês de fevereiro deste ano.

O evento teve início com uma aula de ginástica funcional, ao som de músicas populares, liderada pela coordenadora da Secretaria da Mulher, Christina Palau, e, na sequência, uma apresentação do Coral Olga, com canções de música popular brasileira (MPB).

A cerimônia de inauguração da sede da Semul reuniu o prefeito Rodrigo Manga; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; a secretária da Mulher, Rosângela Perecini; a secretária de Governo (Segov), Samyra Toledo; a secretária da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; o secretário de Segurança Pública, João Aberto Corrêa Maia; o secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba, Jussara Fernandes, Cláudio Sorocaba, Caio Oliveira, João Donizetti, Fábio Simoa, Fausto Peres, Péricles Régis, Henri Arida, Cícero João, Rogério Marques e o presidente da Câmara, Luís Santos. Também estiveram presentes, a deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB), entre outras autoridades, muitos moradores, vindos de vários bairros, e membros da família da homenageada, entre os quais, sua filha Marinna Ferreira, sua irmã Karen Macedo, seu irmão, pastor Belchior Martins da Costa Jr. e o viúvo bispo Samuel Ferreira, que receberam votos de Congratulações da Prefeitura.

“O município aguardava, por mais de 25 anos por uma Secretaria da Mulher, portanto, não tem como não se emocionar com uma entrega como essa. Estamos articulados e recebendo o apoio de todas as outras secretarias, além de uma rede de proteção importante para as mulheres, como a Guarda Civil Municipal (GCM), as Polícias Civil e Militar, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), entre outros órgãos. Mas o cuidado que temos como missão oferecer às mulheres vai muito além da atenção e prevenção à violência contra a mulher. Também queremos contribuir com as pautas de Educação, Saúde, Empreendedorismo e Cidadania. E vemos que todos têm abraçado essas pautas no município”, afirmou a secretária Rosângela.

“Gerar autonomia para a mulher é um processo importante para a mulher ser feliz. E, conversando com a secretária da Mulher, definimos que é essencial que nenhuma saia dessa secretaria, sem uma solução, acolhimento e orientação. Esse é um protocolo que precisa ser adotado”, considerou a primeira-dama Sirlange. Ela também agradeceu aos vereadores que estiveram lado a lado com o Poder Executivo e, com emendas impositivas, destinaram os recursos necessários para materializar o projeto de construir no município a Secretaria da Mulher. Durante o evento, também foram inaugurados o Mercado Solidário e a Loja Solidária, que deverão funcionar em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

Depois foi descerrada a fita comemorativa, dando acesso às instalações da secretaria. Também participaram desse momento autoridades vindas de outros municípios, como a vice-prefeita e secretária da Mulher de Barueri, Dra. Cláudia Marques, o prefeito do município de Maragogi, do estado de Alagoas, Dani, e o vereador da cidade de São Paulo, João Jorge, presidente da Câmara paulistana.