Associação promove caminhada de conscientização do autismo em Boa Vista

Posted on

Foto: Reprodução/Facebook/Catarina Guerra O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR) decidiu, nesta terça-feira (10), deixar Catarina Guerra e Antonio Carlos Nicoletti, ambos do União Brasil, de fora da disputa pela prefeitura de Boa Vista. A Corte também determinou a suspensão da campanha da deputada estadual em horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Mesmo […]