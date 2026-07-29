Operação ‘Blitz Guarda Civil’ reforça fiscalização de trânsito em Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: GCM

Na manhã de sexta-feira (17), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba e a Secretaria de Mobilidade (Semob) realizaram a Operação “Blitz Guarda Civil” na Avenida Afonso Vergueiro, uma das principais vias da cidade. Foram, no total, 25 veículos fiscalizados, resultando em 14 autuações de trânsito.

A operação, que integra um conjunto de ações contínuas voltadas à intensificação da fiscalização e à promoção de um trânsito mais seguro e responsável em Sorocaba, teve como objetivo identificar veículos com irregularidades administrativas e possíveis ilícitos criminais, promovendo maior segurança viária e coibindo práticas irregulares.

Participaram da ação sete viaturas da Guarda Civil Municipal, uma equipe de agentes de trânsito e uma equipe de drones da GCM (Grupamento GPDRON). Ao todo, a operação contou com 17 Guardas Civis Municipais e quatro agentes de trânsito, reforçando a capacidade operacional e o alcance da fiscalização.

A ação integrada, coordenada pelo Comandante Operacional da GCM, demonstra o compromisso da Administração Municipal com a segurança pública e a organização do trânsito, garantindo mais tranquilidade para motoristas e pedestres.