Hospital Regional Ruth Cardoso promove reencontro entre paciente e animal de estimação em Balneário Camboriú

Fotos: Comunicação HRRC

Um gesto simples, mas repleto de significado, marcou a internação de um pequeno paciente do Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), unidade do Governo do Estado em Balneário Camboriú. Lucas Testoni, de 8 anos, está há 26 dias internado na ala pediátrica e, na última semana, manifestou o desejo de reencontrar seu animal de estimação: uma tartaruga.

A humanização no atendimento integra a política institucional da rede hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde (SES), da qual o HRRC faz parte. As iniciativas buscam promover acolhimento, cuidado integral e bem-estar aos pacientes, contribuindo positivamente para a saúde emocional e para o sucesso do tratamento.

“A integração do Hospital Regional Ruth Cardoso à rede estadual de saúde, neste governo, representa um avanço importante para a região. Com a orientação do governador Jorginho Mello, estamos implantando novos serviços, qualificando os atendimentos já existentes e fortalecendo práticas de humanização, garantindo um cuidado cada vez mais seguro, resolutivo e próximo da população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Sensível ao pedido do menino, a equipe assistencial se mobilizou para tornar o reencontro possível. A fisioterapeuta Amanda Castro, que acompanha Lucas durante a internação, percebeu a importância da visita e se envolveu para concretizá-la. “Todos os dias o Lucas falava da tartaruga. Naquele dia, ele estava um pouco triste, e pensamos em viabilizar esse encontro. Além do cuidado clínico, proporcionar momentos como esse contribui para o bem-estar emocional e auxilia no processo de recuperação”, explica.

A visita especial da tartaruga, chamada Matilda, trouxe alegria e também uma descoberta curiosa: o animal é, na verdade, um macho e, a partir do reencontro, passou a se chamar Matildo.

Lucas celebrou o momento com entusiasmo. “Eu vi o Matildo e estou muito feliz. Eu já estava desconfiando que era macho, mas não tinha certeza. Agora descobri”, contou, sorridente.

A avó do paciente, Sandra Testoni, destacou o impacto positivo da ação. “Eu achei o máximo, porque isso contribui com o tratamento dele. Ele estava pedindo há dias. Todos foram maravilhosos conosco. O hospital está de parabéns”, afirmou.

A mãe de Lucas, Fernanda Medeiros, também agradeceu o carinho da equipe. “É um gesto muito especial, principalmente da Amanda e de toda a equipe. Acreditamos que isso fará diferença na recuperação dele. Estamos muito felizes e gratos”, declarou.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que práticas de humanização como essa contribuem diretamente para a recuperação dos pacientes, fortalecem o vínculo entre profissionais, usuários e familiares e qualificam ainda mais os serviços prestados na rede pública estadual.

Texto: Comunicação HRRC

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