Governo do Estado amplia assistência pediátrica com a abertura de 12 novos leitos no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu nesta quinta-feira, 15 de maio, doze novos leitos de suporte ventilatório no Hospital Infantil Pequeno Anjo (HIPA), em Itajaí. Os leitos, que fazem parte da rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS), vão reforçar o atendimento às crianças da região da Foz do Rio Itajaí e de todo o Estado, em um momento de alta demanda hospitalar.

“A orientação do governador Jorginho Mello é seguirmos ampliando a infraestrutura e os atendimentos como estamos fazendo desde 2023, principalmente para as nossas crianças. Estamos vivendo um momento de grande circulação dos vírus respiratórios e além da prevenção com a vacina da gripe, seguimos dando suporte a nossa população, todos terão acesso a assistência necessária”, ressalta o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A iniciativa visa ampliar a capacidade de resposta diante da superlotação dos hospitais, especialmente no período de maior circulação de vírus respiratórios. O Hospital Pequeno Anjo é o único hospital pediátrico da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu (AMFRI), que compreende onze municípios, incluindo Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, Camboriú, Penha, entre outros.

Rede fortalecida

Os novos leitos se somam aos esforços do Governo de Santa Catarina para fortalecer a rede hospitalar estadual. Desde 2023, o estado já ampliou em 264 o número de leitos de UTI do SUS, entre adultos e infantis, com previsão de abertura de outros 30 leitos nos próximos meses em regiões como o Vale do Itajaí, Norte e Foz do Rio Itajaí.

Com a aproximação do inverno, a SES segue monitorando a ocupação hospitalar e investindo na ampliação da capacidade de atendimento. A pasta também reforça a importância da vacinação contra a gripe, disponível para toda a população nos postos de saúde do Estado. A imunização é fundamental para prevenir formas graves de doenças respiratórias e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.

