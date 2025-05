Cianorte x Inter de Limeira; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Cianorte x Internacional de Limeira: onde assistir, estatísticas, palpites e prováveis escalações (17/05/2025)

Neste sábado, 17 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), Cianorte e Internacional de Limeira se enfrentam em mais um importante duelo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Albino Turbay, casa do Cianorte, e promete agitar o Grupo A7 da competição.

Ambas as equipes chegam ao confronto com campanhas relativamente equilibradas, ocupando posições intermediárias na tabela e buscando somar pontos para avançar à próxima fase do torneio nacional. O jogo terá acompanhamento em tempo real via livescore, e apostas esportivas estão disponíveis nas principais casas do país.

Onde assistir Cianorte x Internacional de Limeira ao vivo?

A transmissão ao vivo da partida será feita por plataformas de streaming com serviço de esportes ao vivo, como Bet365, Betano, EstrelaBet e EsportivaBet, para usuários com saldo em conta ou que tenham feito apostas nas últimas 24 horas. A verificação de disponibilidade pode variar conforme a localização do usuário.

ASSISTIR Tombense x CSA Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Trem-AP x Humaitá; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Retrospecto recente das equipes

O Cianorte vem de uma sequência positiva nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota:

10/05 – Monte Azul 1×1 Cianorte (Série D)

03/05 – Cianorte 3×0 Cascavel (Série D)

26/04 – Itabirito 2×2 Cianorte (Série D)

19/04 – Cianorte 1×0 Operário-MS (Série D)

01/03 – Londrina 2×0 Cianorte (Paranaense)

Já o Internacional de Limeira vem de desempenho oscilante, com duas vitórias, um empate e duas derrotas:

10/05 – Cascavel 2×0 Inter de Limeira (Série D)

03/05 – Inter de Limeira 1×1 Monte Azul (Série D)

26/04 – Inter de Limeira 1×0 Uberlândia (Série D)

20/04 – Goiatuba 1×3 Inter de Limeira (Série D)

27/02 – Inter de Limeira 0x1 Vila Nova (Copa do Brasil)

Confrontos diretos (H2H)

Historicamente, os confrontos entre Cianorte e Inter de Limeira têm sido equilibrados. No último encontro, válido pela Série D de 2021, o time paulista venceu por 2 a 1. Antes disso, houve um empate sem gols no primeiro turno daquela temporada.

28/08/2021 – Inter de Limeira 2×1 Cianorte

13/06/2021 – Cianorte 0x0 Inter de Limeira

Prováveis escalações

Cianorte (técnico: Bolívar)

Sistema: 4-3-3

Provável time: Bruno Luiz; Lucas Mello, Luiz Eduardo, Gustavo e Dudu Mandai; Thomaz, Robson e Wellington; Vitor Feijão, Matheus Souza e Neto Costa.

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2241 DE HOJE TERÇA (13/05)

ASSISTIR Itabaiana x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (12/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Internacional de Limeira (técnico: Júnior Rocha)

Sistema: 4-2-3-1

Provável time: Rafael Pin; Luís Ricardo, Rodolfo Filemon, Anderson Conceição e Romário; França e Marquinhos; Mário Sérgio, Silvinho e Danilo Bala; Jonathas.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

Assistentes: a definir

VAR: não disponível na Série D

Palpite para Cianorte x Internacional de Limeira

Jogando em casa, o Cianorte tem mostrado um desempenho sólido, especialmente defensivamente. Já o Internacional de Limeira, mesmo com boas peças ofensivas, costuma oscilar fora de seus domínios. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para os mandantes.

Palpite: Cianorte 1 x 0 Internacional de Limeira

Palavras-chave para SEO:

Cianorte x Internacional de Limeira ao vivo, onde assistir Cianorte e Inter de Limeira, Série D 2025 ao vivo, palpites Série D hoje, jogo Cianorte Inter de Limeira 17/05, livescore Cianorte x Inter de Limeira, apostas futebol brasileiro.

Tags:

#Cianorte #InterdeLimeira #SérieD2025 #OndeAssistir #Palpites #FutebolBrasileiro #Livescore #Bet365 #EstrelaBet #Esportivabet #CampeonatoBrasileiroD