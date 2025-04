Polícia Civil participa de projeto para articular direitos de crianças e adolescentes

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) marcou presença na abertura da 1ª Etapa do Projeto Trilhas da Proteção: Articulação pelo Direito de Crianças e Adolescentes, realizada nesta segunda-feira, 14, no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e do Bem Estar Social, em Boa Vista.

Representando a instituição, o diretor do DPE (Departamento de Polícia Especializada), delegado Marcus Albano Júnior, destacou a importância da escuta protegida no combate à violência infantil.

“A Polícia Civil agradece o convite para participar deste evento e, além de marcar presença, atuará de forma participativa. A implementação da Lei da Escuta Protegida é uma ferramenta essencial no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Para nós, da Polícia Civil, essa legislação representa um avanço significativo na condução de investigações mais humanizadas e eficazes”, afirmou o delegado.

Durante seu pronunciamento, Albano Júnior também ressaltou os desafios enfrentados no Estado de Roraima, em razão da crise migratória e da presença de comunidades indígenas, o que, segundo ele, demanda ainda mais atenção às práticas de proteção.

“Em Roraima, onde enfrentamos a complexidade da crise migratória e a realidade das comunidades indígenas, é ainda mais urgente garantir uma escuta qualificada, sem revitimização. Nosso papel é assegurar que o depoimento especial ocorra em ambiente adequado, com profissionais capacitados e em articulação com os demais órgãos do sistema de garantias e direitos. Fortalecer essa rede é proteger o futuro dessas pessoas — crianças e adolescentes com respeito, dignidade e justiça”, pontuou.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção integral da infância e juventude em Roraima, atuando de forma integrada para o fortalecimento da rede de garantias de direitos e na construção de um ambiente mais seguro e justo para todos”, concluiu.

O evento é promovido em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Setrabes, e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), e segue até esta terça-feira, 15.

A capacitação reúne gestores públicos, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, adolescentes dos CPAs (Centros de Participação e Aprendizagem) e representantes do SGDCA (Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente). O foco da iniciativa é promover o diálogo intersetorial, a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas sensíveis à diversidade cultural, com ênfase no etnodesenvolvimento.

