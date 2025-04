– Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Coleta de material para análise, ultrassom e raio-x. Esses são os exames pelos quais passou nesta manhã de sábado (17) a onça-pintada Miranda, resgata quinta-feira (15) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na região de Miranda – e por isso ela foi nomeada com o nome do município pantaneiro – com queimaduras nas quatro […]