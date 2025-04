Com mais de R$ 19,8 milhões em investimentos, Governo de MS entrega reformas de escolas em Corumbá

Com ações voltadas à educação em todo o Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado concluiu a reforma de duas escolas estaduais em Corumbá, que receberam mais de R$ 19,8 milhões em investimentos.

A entrega das obras foi realizada hoje (15), pelo governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha), no município que tem onze escolas estaduais, somando mais de 6,1 mil alunos. Desde 2023, Corumbá já recebeu mais de R$ 34,6 milhões em reformas e melhorias nas unidades da SED (Secretaria de Estado de Educação).

“Entregamos duas escolas, foram reformas tão esperadas e sonhadas. E também assinei a ordem de serviço de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento do Nova Corumbá, investimento que ultrapassa os R$ 22 milhões. E as obras já foram iniciadas, como parte dessa gestão municipalista”, disse Barbosinha.

Na Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos foram realizados serviços de reforma geral e ampliação da unidade escolar com acessibilidade, e adequações necessárias. A obra durou 18 meses, finalizada em setembro de 2024, e recebeu investimentos de mais de R$ 8,8 milhões.

Com aproximadamente 750 alunos do ensino fundamental e médio – inclusive com ensino integral -, a reforma é uma conquista para a comunidade do bairro Nova Corumbá.

“É uma grande alegria, uma satisfação poder entregar esta reforma. Para a nossa comunidade é um marco, um evento histórico. Porque a Nova Corumbá se construiu em torno da escola. É um foco central, onde os pais já estudaram, e eles se emocionam de ver a escola onde os filhos estão estudando, totalmente reformada, climatizada, com tecnologia”, afirmou a diretora da escola, Gisele Rodrigues da Silva, que já foi aluna da escola.

Já na Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, que atende 350 alunos, também foi reformada e ampliada, o investimento foi superior a R$ 11 milhões. “É uma grande conquista para toda a comunidade escolar, um ambiente educacional adequado para nossos alunos”, disse a diretora da escola, Érica Gonçalves.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher também falou sobre a importância das entregas em Corumbá. “É obrigação do Estado investir na educação e e dever de todos cuidar para que esses prédios sejam mantidos da melhor forma”.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria