Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

A partida entre Santos x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (16) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Santos x Atlético-MG: dicas, palpites e chances no Brasileirão

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um duelo repleto de tradição e números curiosos: Santos x Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto promete equilíbrio, mas os detalhes estatísticos revelam cenários distintos para as equipes.

Santos em busca de reestruturação

O Peixe chega pressionado após a demissão do técnico Pedro Caixinha. Apesar da instabilidade, tem um retrospecto positivo contra o Galo quando atua em casa: desde 2006, foram 10 vitórias em 17 jogos como mandante. Além disso, o Santos marcou gols em todos os seus jogos como mandante nesta temporada.

Por outro lado, a defesa preocupa: o clube tem a quarta pior defesa jogando em casa, com média de um gol sofrido por jogo. Outro fator negativo é o alto número de cartões: 43 amarelos e 2 vermelhos até aqui, o que evidencia certa desorganização defensiva.

Destaque ofensivo: o jogo aéreo é a principal arma do Santos. Nove dos últimos 10 gols foram marcados dessa forma, mostrando força nas bolas paradas.

Atlético-MG: defesa sólida, mas ataque ineficiente

Sob o comando de Cuca, o Atlético-MG se destaca defensivamente. A equipe tem a melhor defesa do país em 2025, com apenas oito gols sofridos em 19 jogos. Como visitante, o desempenho é ainda mais expressivo: apenas três gols sofridos em nove jogos, média de 0,33 por partida.

O problema está na finalização: apesar de ser o time que mais finaliza (74 tentativas em três rodadas), a equipe tem a terceira pior eficiência ofensiva, com um gol a cada 24,7 chutes.

Destaque ofensivo: o Galo também aposta no jogo aéreo, com seis dos últimos sete gols vindo de cruzamentos ou escanteios.

Duelos táticos e estratégias

Ambas as equipes são perigosas pelo alto, o que promete um duelo intenso nas bolas paradas. A defesa do Atlético tem levado poucos gols nesse tipo de jogada, o que será posto à prova contra o principal ponto forte santista. Além disso, a linha de impedimento do Galo pode anular ataques do Peixe, como aconteceu recentemente com o Bahia.

Já o Santos precisa conter o volume ofensivo atleticano, mesmo que este venha pecando na finalização. O Peixe também precisa melhorar a concentração defensiva, pois a média de finalizações sofridas é alta e a conversão em gols pelos adversários também é preocupante.

Palpites e dicas de aposta

Ambas as equipes marcam: Sim – O Santos costuma balançar as redes em casa e o Atlético-MG finaliza muito, mesmo com baixa conversão.

– O Santos costuma balançar as redes em casa e o Atlético-MG finaliza muito, mesmo com baixa conversão. Mais de 8 escanteios no jogo – Com dois times que apostam em cruzamentos, é esperado um número alto de escanteios.

– Com dois times que apostam em cruzamentos, é esperado um número alto de escanteios. Gol de cabeça (em qualquer momento) – A força aérea de ambos os lados é uma constante, o que valoriza esse mercado.

– A força aérea de ambos os lados é uma constante, o que valoriza esse mercado. Mais de 2,5 gols no jogo – O histórico de gols na Vila Belmiro e a pressão sobre os dois técnicos favorecem um jogo movimentado.

Considerações finais

Este será um confronto decisivo para ambos: o Santos tenta dar uma resposta após a saída do técnico, enquanto o Atlético-MG busca transformar volume em resultados. Expectativa de um jogo equilibrado, com momentos de alta intensidade ofensiva e muitas disputas pelo alto.

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

