Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia visita Centro Municipal e elogia tratamento dedicado aos pacientes

O aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga, que deve estar concluído no próximo ano, reduzirá os custos das empresas para movimentar cargas no Porto de São Francisco do Sul, o maior de Santa Catarina. Com o aumento da profundidade dos atuais 14 para 16 metros, os navios poderão entrar e sair do […]