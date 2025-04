Bruno Henrique é Indiciado por Suposta Manipulação de Cartão: Flamengo se Pronuncia

A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente forçar um cartão amarelo em partida contra o Santos, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A acusação envolve um suposto esquema de manipulação de resultado com fins lucrativos em apostas esportivas.

Segundo a PF, o jogador teria combinado o momento de levar o cartão com o irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, que, junto com a esposa, Ludymilla Araújo Lima, e a prima do atleta, Poliana Ester Nunes Cardoso, teria feito apostas direcionadas ao evento específico — o cartão amarelo. Um segundo grupo, formado por amigos de Wander, também foi identificado entre os apostadores.

O indiciamento de Bruno Henrique se baseia no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraudes esportivas, com pena prevista de dois a seis anos de prisão. Ele também foi enquadrado por estelionato, que pode levar a até cinco anos de reclusão. Os demais investigados foram indiciados exclusivamente por estelionato.

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Durante as investigações, a PF interceptou mensagens em que Bruno Henrique confirma que levaria o terceiro cartão amarelo “contra o Santos”, conforme perguntou o irmão. O atleta foi advertido nos acréscimos da partida, após cometer falta em Soteldo, e acabou sendo expulso por reclamação.

A movimentação suspeita foi detectada por três casas de apostas, que notaram que mais de 95% das apostas de cartões estavam direcionadas exclusivamente ao camisa 27 do Flamengo. O caso chamou a atenção de empresas do setor e desencadeou uma investigação mais profunda iniciada em agosto de 2024, com buscas e apreensões realizadas inclusive no CT do Ninho do Urubu.

Apesar do peso da denúncia, o Flamengo divulgou uma nota oficial reforçando o respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência:

“O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal.” Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04) Flamengo x Juventude ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Mesmo com a polêmica, o clube optou por não afastar o jogador. Bruno Henrique, por sua vez, se manifestou de forma emocionada após a conquista da Copa do Brasil em 2024, alegando inocência:

“Minha vida nunca foi fácil, mas estou tranquilo. A verdade vai aparecer. A justiça será feita.”

A Procuradoria do STJD também solicitou acesso ao relatório da Polícia Federal para avaliar se abrirá um inquérito na esfera esportiva. Inicialmente, o tribunal havia arquivado a questão por considerar os indícios insuficientes e os ganhos com apostas irrelevantes diante do salário do jogador.

Agora, caberá ao Ministério Público do Distrito Federal decidir se apresenta denúncia formal contra Bruno Henrique e os demais envolvidos.

Tags: Flamengo, Bruno Henrique, Polícia Federal, Apostas Esportivas, Cartão Amarelo, Manipulação de Resultados, STJD, Brasileirão 2023, Escândalo no Futebol, Justiça Desportiva