Querétaro x Atlas FC ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Querétaro x Atlas FC é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Querétaro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Querétaro x Atlas FC – Previsão da Partida da Liga MX, Clausura 2025 – Rodada 16

A partida entre Querétaro FC e Atlas FC acontece amanhã, dia 16 de abril de 2025, no Estadio La Corregidora, em Santiago de Querétaro, México, pela Rodada 16 do Campeonato Mexicano, Liga MX, Clausura. O jogo promete ser uma disputa de equilíbrio, com ambos os times em busca da vitória para melhorar suas posições na tabela.

Análise da Partida

Atualmente, o Querétaro FC ocupa a 13ª posição na tabela, com uma campanha um pouco instável. O time busca recuperação para se distanciar da parte inferior da classificação. Já o Atlas FC, que está na 15ª posição, também busca somar pontos importantes para não se complicar ainda mais nesta reta final do Clausura.

Últimos Confrontos:

Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes, o Querétaro FC venceu 3 vezes, enquanto o Atlas FC saiu vitorioso em 6 ocasiões, com 1 empate. As duas equipes têm mostrado desempenho inconsistente, o que aumenta a imprevisibilidade da partida.

Probabilidades de Vitória:

Querétaro FC : 36% (Odds 2.80)

: 36% (Odds 2.80) Atlas FC : 38% (Odds 2.60)

: 38% (Odds 2.60) Empate: 27% (Odds 3.20)

Jogadores em Destaque:

Pablo Barrera (Querétaro FC) – O atacante do Querétaro será crucial para as chances do time. Barrera tem se destacado por suas assistências e participação ativa no ataque.

– O atacante do Querétaro será crucial para as chances do time. Barrera tem se destacado por suas assistências e participação ativa no ataque. Eduardo Aguirre (Atlas FC) – Aguirre tem sido um dos principais nomes do Atlas e é esperado para liderar a linha de frente em busca de gols.

Estatísticas de Desempenho:

Pablo Barrera (Querétaro) : 60 de ATT (Ataque), 55 de TEC (Técnica), 29 de TAC (Defesa), 31 de DEF (Defesa), 66 de CRE (Criatividade)

: 60 de ATT (Ataque), 55 de TEC (Técnica), 29 de TAC (Defesa), 31 de DEF (Defesa), 66 de CRE (Criatividade) Eduardo Aguirre (Atlas): 60 de ATT (Ataque), 42 de TEC (Técnica), 40 de TAC (Defesa), 23 de DEF (Defesa), 46 de CRE (Criatividade)

Como Apostar:

A odds são bem próximas, com uma ligeira vantagem para o Atlas FC, mas a diferença não é grande o suficiente para descartar o Querétaro FC. Apostadores podem considerar um empate como uma opção interessante, dado o equilíbrio entre as equipes.

Canais de Transmissão:

Infelizmente, não há canais específicos divulgados para esta partida na sua região. Fique atento às opções de transmissões ao vivo que possam estar disponíveis nas plataformas de esportes ou canais mexicanos especializados.

Onde Assistir ao Jogo:

Data e Hora: 16 de abril de 2025, às 22:00 (horário de Brasília)

16 de abril de 2025, às 22:00 (horário de Brasília) Local: Estadio La Corregidora, Santiago de Querétaro, México

Se você está planejando acompanhar a partida, tenha certeza de configurar seu calendário para não perder nenhum momento dessa emocionante disputa!

Previsão de Placar Final:

Dada a proximidade nas odds e o histórico recente das equipes, esperamos um jogo bastante equilibrado. O empate pode ser uma boa aposta para este confronto.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

