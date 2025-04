Agência Minas Gerais | Hemominas amplia acesso à doação de sangue com Postos Avançados de Coletas Externas 

Com o objetivo de ampliar o acesso à doação de sangue e levar o atendimento a regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, a Fundação Hemominas tem adotado o modelo dos Postos Avançados de Coletas Externas (Paces). A iniciativa vem se consolidando como uma estratégia eficaz para promover a capilarização do atendimento aos doadores em Minas Gerais, um estado de grandes dimensões e complexidade geográfica e populacional.

Sendo o estado com o maior número de municípios do Brasil — são 853 no total —, Minas ocupa a quarta posição em extensão territorial e é o segundo mais populoso do país. “Diante desse cenário desafiador, a Hemominas, que já atua de forma regionalizada com 22 unidades distribuídas por todo o estado, encontrou no Pace uma alternativa viável para garantir a coleta de sangue em localidades mais afastadas das unidades próprias”, afirma a gerente de Supervisão e Acompanhamento da Fundação Hemominas, Maria José Trancoso.

Paces

Os Postos Avançados de Coletas Externas (Paces) são pontos fixos de coleta externa de sangue, estabelecidos por meio de parceria entre a Fundação Hemominas e as prefeituras municipais, tendo as atividades regulamentadas por normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como a RDC 151/2001, RDC 34/2014 e a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017.

Contando atualmente com 17 Paces, o foco da Hemominas é levar esse modelo de coleta de sangue a municípios com mais de 50 mil habitantes, onde há um número significativo de pessoas com idade elegível para doação de sangue — entre 16 e 69 anos. Com funcionamento de uma a três vezes por semana, o Pace evita o subaproveitamento de unidades fixas e otimiza recursos humanos e materiais que podem ser realocados para outros serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Queremos facilitar a vida das pessoas que vão realizar a doação de sangue e o Pace é uma importante ferramenta de aproximação entre a Hemominas e o cidadão. Ele proporciona o fortalecimento do vínculo com a comunidade local, o que tende a promover uma maior conscientização sobre a importância da doação de sangue recorrente. Essa estratégia só é viável por causa do suporte das unidades da Hemominas, às quais os postos são vinculados, que asseguram a estrutura necessária para o funcionamento e a mesma qualidade dos serviços prestados. Doar o sangue no Pace é a mesma coisa que doar numa unidade da Hemominas”, assegura a presidente da Fundação Hemominas, Júnia Cioffi.

Para o sucesso da iniciativa, fatores como o engajamento da população local, a formação de equipes com perfil acolhedor e a articulação entre Hemominas, prefeituras e instituições de saúde da região são considerados fundamentais. “Além de facilitar o acesso à doação, os postos avançados contribuem para a fidelização dos doadores, na manutenção dos estoques de hemocomponentes e no atendimento às necessidades transfusionais em todo o estado”, afirma a diretora Técnico-Científica da Hemominas, Fabiana Chagas.

Aliado às unidades da Fundação, com o Pace, Minas dá mais um passo importante rumo à democratização do acesso à saúde e ao fortalecimento da cultura da doação de sangue, salvando vidas em cada canto do estado.