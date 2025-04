Corinthians x Campinas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (16/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x Campinas HOJE (16) as 18 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Corinthians x Campinas W: Onde Assistir ao Vivo, Live Score e Detalhes do Jogo (16/04/2025)

Nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 18h (horário de Brasília), o Corinthians W recebe o Campinas W pela Liga de Basquete Feminino (LBF) em mais um confronto decisivo da temporada regular. A partida promete ser eletrizante e você confere aqui onde assistir ao vivo, o desempenho recente das equipes, odds das casas de apostas e o histórico do duelo.

Transmissão ao Vivo – Onde Assistir

A partida Corinthians W x Campinas W terá transmissão ao vivo via live stream pelas principais casas de apostas, como:

bet365

Betano.br

Estrelabet

Superbet.br

Esportivabet

Aposta Ganha

Para assistir, basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Lembre-se de que podem ser aplicadas restrições geográficas.

Desempenho Recente das Equipes

Corinthians W – Últimos 5 Jogos:

13/04: Vitória contra Sampaio (87 x 84)

10/04: Vitória contra Cerrado (77 x 39)

03/04: Derrota para Sodie Mesquita (53 x 69)

27/03: Derrota para SESI Araraquara (47 x 69)

21/03: Vitória contra Santo André (85 x 50)

Campinas W – Últimos 5 Jogos:

10/04: Vitória contra Santo André (80 x 56)

04/04: Vitória contra Cerrado (77 x 72)

29/03: Vitória sobre Sodie Mesquita (68 x 67)

22/03: Derrota para São José (61 x 65)

17/03: Derrota para Sampaio (72 x 94)

Confronto Direto (H2H)

03/05/2024 : Campinas W 64 x 62 Corinthians W

: Campinas W 64 x 62 Corinthians W 29/03/2024: Corinthians W 67 x 71 Campinas W

O histórico recente favorece Campinas, que venceu os dois últimos duelos contra o time paulista.

Odds das Casas de Apostas (Vitória Simples)

Casa Corinthians W Campinas W Betano 1.07 7.10 Estrelabet 1.08 7.00 Superbet 1.06 7.40 Aposta Ganha 1.07 5.30

O Corinthians aparece como grande favorito nas cotações das principais casas de apostas.

Livescore em Tempo Real

Durante a partida, você poderá acompanhar o placar ao vivo (livescore), estatísticas atualizadas e destaques em tempo real em:

Aplicativos de apostas com live stream

Palavra final: Corinthians W chega mais embalado para o confronto, mas o histórico recente contra Campinas exige atenção. Ambas vêm de boas vitórias e buscam subir ainda mais na tabela da LBF Feminina.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.