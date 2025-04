Assistência Farmacêutica da Sesau é referência para novo Hospital Universitário

A expertise da CGAF (Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica) da Secretaria de Saúde de Roraima se tornou referência nacional ao receber a equipe da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para uma visita técnica com foco em conhecer e se inspirar no modelo de gestão de medicamentos e insumos adotado pelo Governo de Roraima.

Responsável pela administração dos hospitais universitários do país, a Ebserh buscou, na prática bem-sucedida da CGAF, orientações e estratégias para estruturar o fluxo de abastecimento do novo Hospital Universitário de Roraima. A proposta é que o trabalho desenvolvido pela Sesau sirva de base para o planejamento e a organização do HU, garantindo um sistema de controle eficiente e adequado à realidade local.

Durante a visita, foram apresentados a estrutura e os processos da CGAF, o que simboliza o papel de Roraima como referência nacional na área de gestão farmacêutica.

“Roraima é referência em todo o Brasil. Não é a primeira vez que Roraima serve como exemplo para os demais estados nessa questão de toda a cadeia logística dos insumos farmacêuticos, que ora a gente está explicando para eles aqui”, destacou o coordenador-geral da CGAF, Charles Gonçalves.

Ele ainda ressaltou a importância da cooperação técnica.

“Essa questão logística de aquisição, transporte, armazenamento e distribuição, tanto de medicamento quanto de material médico-hospitalar, ela é diferenciada por conta da posição e localização geográfica em que Roraima se encontra. Então essa troca de experiência vem para subsidiá-los com relação ao processo de compra e ao tempo necessário para garantir um estoque seguro durante todo esse período”, afirmou.

Segundo a chefe do setor de abastecimento farmacêutico e suprimentos do Hospital Universitário, Vanessa Nogueira, a visita teve como objetivo compreender o funcionamento da logística estadual.

“O intuito dessa visita foi justamente tentar entender como funciona a logística de entrega de fornecedores, como funciona a gestão do estoque aqui no estado. Estamos iniciando com essa cooperação e orientação, agradecemos muito por esse direcionamento inicial”, afirmou.

Ela também enfatizou a importância da parceria com a Sesau no início das atividades do HU. “Estamos começando nossas atividades no HU e isso é muito importante para que possamos, lá na frente, ter melhores ideias e saber como vamos conduzir a gestão de estoque no Hospital Universitário”, acrescentou.

Para Charles Gonçalves, a troca de experiências representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido em Roraima e contribui para fortalecer a atuação do HU no futuro.