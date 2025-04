Azul começa a operar voo direto entre Campinas e Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta segunda-feira (14), durante a WTM Latin America, que acontece em São Paulo, foi realizado o lançamento oficial dos voos diretos da Azul Linhas Aéreas entre Campinas (SP) e Bonito (MS). Antes, o trajeto incluía uma escala em Corumbá (MS).

A novidade foi apresentada a todo o trade turístico nacional, bem como à imprensa especializada. O voo direto representa um grande avanço, facilitando o acesso a um dos destinos mais procurados do Brasil. Atualmente, os voos acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e domingos. Durante a alta temporada, a companhia pode ofertar voos extras conforme a demanda.

Desde o início da operação dos voos diretos, a procura por Bonito aumentou consideravelmente. De acordo com dados do Aeroporto Regional de Bonito, houve um crescimento de 70% na demanda por passagens para o destino.

O prefeito Josmail Rodrigues comemorou a conquista e fez questão de agradecer publicamente a Giulliana Mesquita, Gerente de Produtos Sênior da Azul, e toda a equipe da companhia aérea. “Agradeço à Giulliana e a toda a equipe da Azul por confiarem e acreditarem no potencial de Bonito. Essa parceria fortalece ainda mais nosso destino, e temos certeza de que mais turistas virão explorar as belezas naturais que Bonito oferece”, destacou o prefeito.

A vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, também enfatizou a relevância da conquista. “Essa é uma entrega estratégica e histórica para Bonito. Ter um voo direto com uma das principais companhias do país, como a Azul, amplia nossa conectividade, melhora a experiência dos visitantes e projeta ainda mais nosso município como um destino turístico de excelência. Além disso, com o voo direto da GOL de São Paulo (Aeroporto de Congonhas), Bonito se torna ainda mais acessível para turistas de diversas regiões. Estamos muito felizes com esse avanço e certos de que será um impulso importante para o nosso Ecoturismo.”

As passagens podem ser adquiridas no site oficial da companhia, por meio do aplicativo da Azul ou em agências de viagem credenciadas.