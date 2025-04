Santuário Frei Galvão recebe Cruz Histórica da Primeira Missa no Brasil – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Na última sexta-feira (07), a equipe da Unidade Básica de Saúde do Jardim do Vale realizou um café comunitário junto com as mulheres do Projeto Caminhando com Você. A ação contou com a presença do Reitor do Santuário Frei Galvão, Frei Diego, e bons momentos de integração entre os presentes.