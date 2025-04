Equipes do “HumanizAção” acolhem 32 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (15) – Agência de Notícias

Posted on

Cláudio Souza Secretaria de Educação e Cidadania Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida A Prefeitura de São José dos Campos está com inscrições abertas para voluntários interessados em atuar no Decolar – Desenvolvimento do Potencial e Talento. O programa acompanha os alunos com altas habilidades que estudam nas escolas municipais, oferecendo atividades no contraturno. […]