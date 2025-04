ASSISTIR Vasco x Athletico-PR AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (16/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Vasco x Athletico-PR Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (16) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Vasco, que busca a vitória sob seus domínios.

Vasco x Athletico-PR (Sub-20): Onde Assistir, Escalações e Detalhes do Confronto pela 6ª Rodada do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Vasco e Athletico Paranaense se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), e promete fortes emoções, já que ambas as equipes estão empatadas com sete pontos na tabela.

Situação do Vasco

O Vasco vem oscilando entre grandes exibições e quedas inesperadas. Após duas goleadas expressivas – 5 a 0 sobre o Flamengo e 6 a 1 contra o Atlético-GO –, o time sofreu uma dura derrota de 5 a 1 para o Bahia. Apesar disso, a equipe mostrou poder de reação ao vencer o Maricá por 2 a 1 na Copa Rio Sub-20, competição em que atua com elenco misto.

Na tabela do Brasileirão Sub-20, o Cruz-Maltino ocupa a 8ª colocação, com saldo positivo de quatro gols. O técnico Matheus Curopos terá dois desfalques importantes: o lateral-direito Paulo Ricardo e o zagueiro Luiz Gustavo foram convocados para integrar o time principal, que viajou a Fortaleza para compromisso pelo Brasileirão. Assim, Breno Vereza e Wanyson devem entrar em campo como substitutos.

Provável escalação do Vasco: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Lyncon, Wanyson e Alex Karen; Ramon Rique, Euder e Zuccarello; Bruno Lopes, Juninho e GB.

Técnico: Matheus Curopos.

Situação do Athletico

O Furacão vive um bom momento, com cinco jogos de invencibilidade somando Brasileirão Sub-20 e Campeonato Paranaense da categoria. No torneio nacional, empatou por 1 a 1 com o Juventude na última rodada, e aparece na 10ª colocação com os mesmos sete pontos do Vasco, mas com saldo de gols negativo (-1).

A equipe comandada por João Correia deve ir a campo com força máxima, já que costuma poupar seus principais nomes no estadual. A tendência é que repita a escalação do último jogo.

Provável escalação do Athletico: Matheus Soares; Vitinho, Marcos André, Murilo e Matheus Melo; Gabriel Feitosa, Kauê Vinícius e Guilherme Back; Chiqueti, Sorriso e Lima.

Técnico: João Correia.

Arbitragem

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Júlio César de Oliveira (RJ) Assistentes: Marcelo Araújo Ossimo (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Vasco TV, no YouTube, com acesso gratuito para os torcedores que desejarem acompanhar o confronto online.

Com os dois times buscando a vitória para se firmarem entre os oito melhores da competição, o duelo entre Vasco e Athletico promete ser equilibrado e decisivo.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?