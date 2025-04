Jagiellonia Bialystok x Real Betis ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (17/03), PALPITES

O jogo entre Jagiellonia Bialystok x Real Betis acontece HOJE (17) às 13h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Conferência da Europa: Prévia de Jagiellonia Bialystok x Real Betis – Escalações, informações e prognóstico

Na próxima quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 13h45 (horário de Brasília), Jagiellonia Bialystok e Real Betis se enfrentam no Stadion Miejski, na Polônia, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Europa Conference League. A equipe espanhola leva vantagem no confronto após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, mas o time polonês promete dificultar as coisas diante de sua torcida.

Campanha e momento do Jagiellonia

O Jagiellonia Bialystok já considera histórica sua trajetória na competição, que marca sua estreia na fase principal de um torneio da UEFA. Após ficar fora do top-8 na fase de grupos por saldo de gols, o time se recuperou com uma vitória agregada de 6 a 2 nos playoffs contra um adversário ainda não revelado e passou por um confronto difícil contra o Cercle Brugge nas oitavas, avançando pelo critério do saldo após vencer em casa por 3 a 0 e perder fora por 2 a 0.

Apesar da derrota na ida para o Betis, os poloneses vêm animados após vitória por 1 a 0 sobre o Legia Varsóvia pela Ekstraklasa, resultado que os manteve em terceiro lugar, quatro pontos atrás do líder Raków Czestochowa. Em casa, o Jagiellonia é forte: são quatro vitórias em cinco jogos na Conference League, todas com dois ou mais gols de diferença.

Real Betis de olho em semifinal inédita

O Betis vive boa fase internacional. Mesmo tendo terminado a fase de grupos apenas na 15ª posição, os andaluzes cresceram no mata-mata. Passaram por Gent (3-1 agregado) e Vitoria de Guimarães (6-2 agregado), com destaque para a goleada por 4 a 0 fora de casa contra os portugueses.

Na ida contra o Jagiellonia, a equipe dominou e venceu com gols de Cedric Bakambu, artilheiro do clube na competição com seis gols, e do jovem Jesús Rodríguez, que entrou para a história como o quarto mais jovem a marcar em uma competição europeia pelo clube. Apesar da boa fase internacional, o Betis perdeu no fim de semana para o Villarreal por 2 a 1, encerrando uma sequência de nove jogos de invencibilidade e deixando escapar a chance de se aproximar do G5 de La Liga.

Pela frente, o desafio é garantir a vaga nas semifinais da Conference League pela primeira vez em sua história.

Desfalques e escalações prováveis

O técnico Adrian Siemieniec, do Jagiellonia, não poderá contar com os defensores Adrian Dieguez e Michal Sacek, ambos lesionados. Leon Flach também é dúvida, após sair machucado contra o Legia. Jaroslaw Kubicki pode assumir a vaga no meio-campo.

Já Manuel Pellegrini, do Betis, terá que lidar com baixas importantes: Diego Llorente passará por cirurgia e está fora, assim como Chimy Ávila, com lesão na coxa. A boa notícia é o retorno do atacante Abde Ezzalzouli aos treinos após se recuperar de problema no tornozelo.

Provável Jagiellonia: Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho; Kubicki, Romanczuk, Imaz; Churlinov, Hansen, Pululu

Provável Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Rodríguez; Bakambu

Prognóstico

Apesar da força em casa e da empolgação do time polonês, o Real Betis mostrou superioridade técnica no primeiro jogo e tem elenco mais qualificado. A expectativa é de um duelo mais equilibrado em Bialystok, mas com a equipe espanhola conseguindo garantir a classificação com mais uma vitória apertada.

Palpite: Jagiellonia 1 x 2 Real Betis

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.