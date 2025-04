Rapid Vienna x Djurgardens ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (17/03), PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Rapid Vienna x Djurgardens acontece HOJE (17) às 16 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Liga Conferência Europa: Prévia de Rapid Vienna x Djurgardens IF (17/04 – 16h, horário de Brasília)

Nesta quinta-feira, 17 de abril, às 16h (horário de Brasília), o Rapid Vienna recebe o Djurgardens IF no Allianz Stadion, em Viena, para o confronto de volta das quartas de final da Liga Conferência Europa. Após vencer por 1 a 0 fora de casa, a equipe austríaca chega em vantagem e quer confirmar a classificação diante da sua torcida.

Momento das equipes

O Rapid Vienna conquistou um importante resultado na Suécia com um gol contra de Hampus Finndell, e chega para a decisão confiante, principalmente pelo bom desempenho como mandante. Na temporada, a equipe ainda não foi derrotada jogando em casa em competições europeias, e vem embalada por uma vitória por 2 a 0 sobre o rival Austria Wien na Bundesliga Austríaca.

Apesar de algumas oscilações no campeonato nacional, o time comandado por Robert Klauss ainda sonha com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada e vê na Conference League uma excelente oportunidade para manter a confiança em alta.

Já o Djurgardens IF vive um início instável na Allsvenskan (Campeonato Sueco), com apenas uma vitória nos três primeiros jogos. A equipe acumula duas derrotas consecutivas, incluindo o revés no primeiro jogo contra o Rapid. Com dificuldades ofensivas desde a saída do artilheiro Deniz Hummet para o futebol japonês, o time sueco marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas.

Escalações prováveis

Rapid Vienna:

Hedl; Bolla, Ahoussou, Raux-Yao; Schaub, Amane, Grgic, Oswald; Kara, Beljo, Jansson.

Desfalques: Jakob Scholler, Nenad Cvetkovic, Nikolaus Wurmbrand e Tobias Borkeeiet (lesionados).

Djurgardens IF:

Manojlovic; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Ekdal, Siltanen, Gulliksen; Haarala, Nguen, Sawo.

Desfalques: Malkolm Safqvist, Patric Aslund, Piotr Johansson e Rasmus Schuller (lesionados).

Tokmac Nguen deve liderar o ataque do time sueco, após ter ficado fora do jogo de ida. Já Dion Drena Beljo é a esperança de gols do Rapid Vienna, sendo o artilheiro da equipe na temporada.

Prognóstico

Apesar da vantagem mínima no placar agregado, o Rapid Vienna tem o fator casa como grande aliado. A equipe austríaca mostra solidez defensiva e consistência ofensiva quando joga diante de sua torcida. Por outro lado, o Djurgardens precisará ser agressivo, mas sofre com a falta de criatividade e efetividade no ataque.

Palpite: Rapid Vienna 2 x 0 Djurgardens IF

A tendência é de mais uma vitória do time austríaco, garantindo a vaga nas semifinais da Conference League.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.