Projeto Artcanto é espaço de acolhimento e aprendizagem para crianças e adolescentes de Boa Vista

Dentre as ações da Prefeitura, uma em especial ecoa o som dos corações de mais de 250 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. É o projeto Artcanto, que atua há 23 anos e vai além do canto coral. Ele acolhe, transforma e inspira, com o apoio de uma equipe técnica dedicada, visando o desenvolvimento artístico e humano de cada integrante.

Do mesmo modo, a secretária municipal de Assistência Social, Nathália Cortez, destaca que o Artcanto vai muito além do ensino musical: ele transforma vidas. Segundo ela, mais do que aprender a cantar, os participantes têm acesso a oportunidades concretas que fazem a diferença no desenvolvimento pessoal, social e cultural de cada um.

“É um apoio que faz diferença no dia a dia. Eles vêm de situações de extrema vulnerabilidade e a partir de então, passam a ser acolhidos, mostrando suas habilidades que são moldadas. O projeto fortalece o vínculo familiar e a convivência social. Hoje, nós estamos muito felizes, pois temos adolescentes que entraram pequenininhos e agora cursam Licenciatura em Música na Universidade Federal. Então, é uma honra ter esse projeto social que vai além. É prepará-los para um futuro melhor. Essa é uma das grandes missões do nosso Artcanto”, destacou a secretária.

Além disso, os integrantes contam com uma bolsa mensal de R$ 230, lanche e fardamento. E, no caso das crianças de 7 a 12 anos, Há a rota especifica, onde o transporte passa em pontos estratégicos para levá-los até a sede do projeto.

Do mesmo modo, os adolescentes a partir dos 13, têm vale-transporte. E todos ainda recebem o Cartão do Bem, no valor de R$ 180, que ajuda diretamente na alimentação das famílias.

Transformação pela arte

A diretora do projeto, Clara Zion, é um exemplo vivo do acolhimento promovido pelos projetos sociais da prefeitura desde a infância. Em 2006, com apenas 12 anos, ela entrou para o projeto Dedo Verde, que na época integrava o coral. Como resultado, permaneceu até 2011 e foi ali que descobriu sua paixão pela arte e pela música. Desde 2019, Clara vem se destacando no cenário cultural de Roraima.

“Os projetos sociais da Prefeitura mudaram a minha vida. Foi através deles que encontrei um caminho, uma vocação e pude transformar minha história. Hoje, poder inspirar outras crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade é muito especial para mim. Acredito profundamente que a arte tem um papel social — ela acolhe, ensina e transforma. E é isso que buscamos todos os dias no Artcanto”, afirmou a diretora.

Acompanhamento

Os integrantes do projeto também contam com acompanhamento de uma equipe técnica composta por um psicólogo, um pedagogo e um assistente social. Como resultado, a proposta é fortalecer os vínculos familiares, bem como identificar situações de vulnerabilidade. A equipe a encaminha às redes de apoio e assistência.

“Há atendimentos individualizados com aqueles que precisam de um olhar mais atento, trabalhando questões específicas que surgem ao longo do processo”, explicou a assistente social Elenilde Pinho.

Esta semana foi de muita alegria para três integrantes do projeto Artcanto: Kamile Isabele, de 11 anos, Gabriele Félix e Amanda Gabriele, ambas com 12 anos. Após conversarem com a equipe técnica, as meninas tiveram a surpresa de receber um presente especial da unidade: mochilas escolares doadas pela Receita Federal.

“O Artcanto tem mudado a minha vida. Eu e minhas amigas até comentamos sobre como precisávamos de mochilas novas e hoje cada uma de nós recebeu uma dessas lindas mochilas. Eu realmente estava precisando de uma nova e já estou ansiosa para usá-la e organizar meus materiais escolares”, contou Kamile, emocionada.

Notas e afetos

Da mesmo forma, a nova unidade do Artcanto foi inaugurada em novembro do ano passado e está localizada no bairro Cambará. O projeto conta com a atuação de um maestro, um regente e um tecladista, que acompanham os alunos durante as aulas. As atividades incluem técnicas de aquecimento vocal e noções de teoria musical.

O repertório é diversificado, que vai desde de música de concerto até popular e regional, como Cruviana e Casinha de Abelha, de Neuber Uchôa, além de composições do Trio Roraimeira. O grupo também se aventura no inglês com músicas como Oh Happy Day, mostrando versatilidade e desenvoltura nos diferentes estilos musicais.

Artcanto e família

Assim, o integrante Jeiel Matos, de 13 anos, que integra o projeto desde 2020, disse que sempre teve uma paixão pela música.

“Sempre senti vontade de cantar, e quando conheci o Artcanto, tudo começou a melhorar. A música é algo surreal, que combina comigo de um jeito especial. Aqui me sinto acolhido, abraçado. E tenho certeza de que, por onde eu for, a música sempre vai me acompanhar”, ressaltou Jeiel.

Do mesmo modo, a Rihanna Thyfane, de 17 anos, se despede do Artcanto este ano. Ela integra desde 2022 e relembra que conheceu o projeto em um dos momentos mais difíceis da sua vida.

“A música virou meu escape, meu jeito de lidar com tudo e a equipe foi incrível, sempre me apoiando com carinho e atenção. Aqui é onde eu me solto, me conecto com a música, com a minha voz. Esse lugar me ofereceu um suporte que, muitas vezes, eu não tinha em casa — tanto no lado pedagógico quanto no emocional. O Artcanto é uma família para mim. Fiz muitas amizades aqui e saber que esse é meu último ano, me deixa com o coração apertado. Sei que vou chorar bastante na despedida”, contou, emocionada.

Novas oficinas e memórias afetivas do projeto

Os encontros acontecem nos turnos da manhã, das 8h30 às 10h, e da tarde, das 14h30 às 16h. Às segundas e quartas-feiras, os ensaios são voltados às turmas de sopranos e tenores; já às terças e quintas, é a vez dos contraltos e barítonos. Para o próximo semestre, o projeto oferecerá aulas de flauta e violão, que serão disponibilizadas para os integrantes que já fazem parte do projeto.

Além disso, o coral faz apresentações em eventos da Prefeitura e também por instituições privadas, conforme a solicitação à Secretaria Municipal de Assistência Social. Um dos principais momentos do ano é o Natal da Paz. Os integrantes então se dedicam durante o segundo semestre, com um repertório que varia entre 15 e 17 músicas.

Novidade do projeto

Ano passado, a Prefeitura lançou o Festival Artcanto cuja criação foi em comemoração ao aniversário do projeto, celebrado no dia 4 de julho. Por fim, nesta edição, os integrantes do coral farão uma viagem no tempo. Eles vão então, resgatar memórias afetivas por meio de um repertório nostálgico que homenageia os grandes sucessos dos anos 1980 e 1990.

