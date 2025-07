Câmara de Boa Vista aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

Câmara de Boa Vista – Foto: Ian Vitor Freitas/Roraima em Tempo



A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou neste sábado, 19, o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, que agora segue para sanção do prefeito Arthur Henrique (MDB). A votação ocorreu em sessão extraordinária convocada pelo presidente da Casa, vereador Genilson Costa (Republicanos).

Antes da votação do texto principal na Câmara, os vereadores analisaram 43 emendas parlamentares ao projeto, durante sessão de sexta-feira, 18. Do total, apenas três foram aprovadas: duas de autoria do vereador Marcelo Nunes (PDT) e uma do presidente Genilson Costa. As demais 40 emendas tiveram a rejeição pelo plenário. Entre as propostas rejeitadas, 22 eram do vereador Ítalo Otávio (Republicanos).

A LDO é um dos principais instrumentos do planejamento público. Ela orienta a Prefeitura na formulação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define os valores e áreas onde ocorrerão a aplicação do dinheiro público.

Fonte: Da Redação