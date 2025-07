Esquema de segurança para o São João no Parque Anauá já foi definido

Os preparativos para o São João no Parque Anauá, o arraial da família roraimense, seguem em ritmo acelerado. E para assegurar que as famílias tenham tranquilidade garantida durante todas as noites, o esquema de segurança já foi definido para todos os dias de festa. O evento ocorrerá de terça-feira, 22, até domingo, 27 de julho, no Parque Anauá e é uma realização do Governo de Roraima, feito por meio de recurso do MRTUR (Ministério do Turismo) do Governo Federal.

O planejamento foi montado durante reunião da cúpula da segurança, e ficou definido que o trabalho será feito de forma integrada entre as forças de segurança estaduais, incluindo a Sesp (Secretaria de Segurança Pública), Sejuc (Secretaria da Justiça e Cidadania), PCRR (Polícia Civil de Roraima), PMRR (Polícia Militar de Roraima) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), e dessa vez com o reforço da Polícia Federal, GCM (Guarda Civil Municipal) e SMTRAM (Secretaria Municipal de Trânsito).

De acordo com o tenente-coronel Everton Oliveira, a Polícia Militar de Roraima estará presente todas as noites com o trabalho preventivo, com pelo menos 120 homens em cada noite de festa.

“Em parceria com a Secretaria de Cultura começamos o planejamento bem antes, e estaremos fazendo o trabalho juntamente com as demais forças, pois segurança não se faz de forma isolada e sim a várias mãos. No caso da Polícia Militar estará com a patrulha a pé distribuída em toda a área e, por ter a atração nacional, conseguimos atender à exigência de ter uma tropa maior para garantir a segurança do evento “, explicou o tenente-coronel.

Esquema de segurança inclui vistoria da estrutura antecipada pelo Corpo de Bombeiros

Durante a definição do esquema de segurança para o São João no Parque Anauá, ficou definido ainda o início da vistoria de toda a estrutura pelo Corpo de Bombeiros.

O trabalho começou pela avaliação da montagem do Palco Arena Junina, que este ano está sendo montado na entrada principal do Parque Anauá, atendendo ao pedido do movimento quadrilheiro.

Para o trabalho de vistoria, o Corpo de Bombeiros já fez a análise prévia por uma equipe de analistas que analisaram o projeto técnico das estruturas que estão sendo montadas.

“Além disso uma equipe de vistoria está verificando se o que está sendo montado está de acordo com as diretrizes que já foram mostradas no projeto técnico como, por exemplo, o posicionamento dos extintores e a distância de segurança desse espaço para o local onde será a queima dos fogos de artifício, entre outros detalhes importantes”, enfatizou o major Wenderson Carlo Brito da Silva.

Ele explica que este ano a concentração no Palco Arena Junina será maior e, por isso, a segurança e os itens de prevenção e combate a incêndios estão sendo reforçados.

“Além disso, todas as noites vamos ter equipes prontas para atender qualquer tipo de intercorrência que porventura possa ocorrer durante o evento e, para isso, teremos equipes de resgate, de combate a incêndios e de salvamento”, complementou o tenente-coronel Camilo Moura Reolon.

O post Esquema de segurança para o São João no Parque Anauá já foi definido apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.