Governador Antonio Denarium lidera missão na Guiana e reforça Roraima como ponte do Brasil com Caribe

Com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica e abrir novos horizontes comerciais, o governador Antonio Denarium liderou uma comitiva do Governo de Roraima em visita oficial à República da Guiana – país que mais cresce no mundo atualmente, impulsionado pelo rápido desenvolvimento econômico e exploração de recursos energéticos e a descoberta de uma grande bacia petrolífera.

A comitiva do governador e de secretários do Governo do Estado foi recebida pelo presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, acompanhado de principais ministros, para discutir estratégias de ampliação do comércio bilateral, integração logística e oportunidades conjuntas em setores como agricultura, energia, infraestrutura, turismo e exportação de produtos de Roraima para o mercado guianense e para todo o bloco do Caricom (Comunidade do Caribe).

Durante o encontro, os participantes evidenciaram a reciprocidade de interesses entre os dois países: tanto o Brasil –e o Estado de Roraima– quanto a Guiana têm a expectativa de que a ampliação da parceria gere empregos, renda e mais oportunidades para as duas populações. Como explicou o governador Denarium, o bom momento e as boas relações entre o país e o Estado reforçam a visão estratégica do Governo em buscar novos mercados, reduzindo distâncias e tornando a economia local cada vez mais dinâmica e competitiva.

O presidente Irfaan Ali foi enfático ao destacar o papel diferenciado de Roraima na relação com o Brasil. Em suas palavras, classificou Roraima como “a cereja do bolo” dessa integração, por ser uma porta natural de entrada e distribuição de produtos brasileiros para a Guiana e para outros países do Caribe. O presidente destacou ainda que vê Roraima como um grande parceiro estratégico para importar produtos agropecuários, alimentos e bens industrializados, reforçando o potencial de complementaridade econômica entre as regiões.

Por sua vez, o governador reiterou o compromisso do Governo de Roraima em intensificar os laços comerciais com a Guiana. Para Denarium, essa aproximação pode se tornar um exemplo concreto e vitorioso de cooperação internacional, mostrando ao Brasil como relações comerciais bem estruturadas, baseadas no diálogo, podem trazer benefícios reais e duradouros para a sociedade.

“A Guiana está entre os países que mais crescem no mundo e representa uma grande oportunidade para Roraima, que por sua vez é a porta de entrada do Brasil para o Caribe. Essa relação vai muito além do comércio: é uma parceria que vai gerar emprego, renda e prosperidade para todos”, ressaltou Denarium.

Agenda institucional do Governo de Roraima na Guiana debate comércio, logística e investimentos.

Além das agendas institucionais, a missão técnica teve como foco identificar gargalos logísticos, discutir facilidades alfandegárias e estudar rotas de exportação que permitam a redução de custos no transporte de mercadorias entre Roraima e a Guiana. Foram realizadas visitas a zonas portuárias, às obras de asfaltamento entre Georgetown e Lethem, na fronteira com o Brasil, e a centros de distribuição e áreas de interesse comercial na capital do país vizinho que poderão receber investimentos conjuntos.

A comitiva brasileira deve ficar até domingo no País vizinho para conseguir cumprir a agenda proposta pelo governo guianense.

O governador acredita que a aproximação é fundamental para ampliar mercados e consolidar Roraima como referência em exportação de produtos brasileiros para o norte da América do Sul e fortalecer a presença do Brasil no cenário caribenho.

“Todas as nossas visitas e diálogos fazem parte de um passo decisivo que vai transformar nosso potencial em resultados concretos. Esse bom relacionamento de Roraima com os países vizinhos só vai gerar benefícios diretos para a população roraimense e contribuir para o fortalecimento econômico do Brasil e dos nossos vizinhos”, concluiu Denarium.

Além do governador, fazem parte da comitiva o secretário de Atração de Investimentos, Aluízio Nascimento, o secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Marcio Grangeiro, o presidente da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, Marcelo Parisi, o presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, Ionilson Sampaio, o chefe da Casa Militar, Miramilton Goiano, e o secretário da Comunicação Social, Weber Negreiros.

