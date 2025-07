Oficina leva informações sobre saneamento a crianças do Bairro Monte Verde

Projeto Socioambiental Sistema de Esgoto Monte Verde/Saco Grande/ Foto: Acervo CASAN

Aproximadamente 100 crianças participaram de mais uma atividade de educação ambiental promovida pela CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) no bairro Monte Verde, em Florianópolis. O trabalho faz parte do Projeto Socioambiental desenvolvido na região que está sendo beneficiada com a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos.

Educadores ambientais realizaram oficinas de saneamento com as crianças atendidas pela ONG Seara Espírita Entreposto da Fé, que promove ações culturais, educacionais e de assistência social para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os encontros permitiram o diálogo sobre o funcionamento dos serviços de infraestrutura urbanos, entre eles a drenagem pluvial e o sistema de esgotamento sanitário, assim como sua importância para a saúde da população e a preservação do ambiente.

Por meio da apresentação de vídeo e uso de maquete, os educadores do programa socioambiental puderam demonstrar o funcionamento e as diferenças entre cada uma das infraestruturas.

“As atividades de educação ambiental são uma oportunidade para fortalecer o vínculo com a população das regiões beneficiadas pelo empreendimento. Ao levar informações claras e acessíveis, conseguimos aproximar o conteúdo da atividade e a realidade que as crianças observam no dia a dia, como a presença de máquinas, escavações e obras nas ruas”, explica o biólogo e educador ambiental Leonardo de Bortoli.

As atividades desenvolvidas pela equipe do Programa Socioambiental da CASAN envolvem oficinas de arte, cultura e trabalhos manuais abordando diferentes temas relacionados à proteção do meio ambiente e saneamento. Em quase quatro anos de atuação nas regiões do Saco Grande, João Paulo e Monte Verde, a Companhia já desenvolveu mais de 90 atividades, com aproximadamente 1700 participantes.

As atividades de educação do Projeto Socioambiental foram aprovadas pelo IMA e pela Secretaria Municipal de Educação e serão executadas durante todo o processo de implantação do empreendimento. As obras de implantação da infraestrutura sanitária do Sistema de Esgoto Saco grande/Monte Verde têm investimento total de R$ 196 milhões de reais, com recursos garantidos junto à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).