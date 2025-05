IFSP busca parceiros para implementação de Centro de Inovação em Tecnologia – IFSP

Chamada pública visa atrair apoio de empresas privadas para equipar e estruturar novo espaço na Reitoria

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) lançou nesta quarta-feira, 30 de abril, o Edital nº 99/2025, uma chamada pública destinada à captação de apoio de pessoas jurídicas de direito privado — com ou sem fins lucrativos — para a implantação do Centro de Inovação em Tecnologia da instituição. O novo espaço será instalado no primeiro pavimento do edifício da nova Reitoria, localizado no bairro do Canindé, em São Paulo (SP).

O objetivo é viabilizar, por meio de doações, a estruturação completa do centro, incluindo decoração, mobiliário, equipamentos tecnológicos, identidade visual e conforto térmico, promovendo um ambiente moderno e funcional voltado à inovação e colaboração. O fornecimento de todos os itens será integralmente custeado pelos apoiadores selecionados, sem ônus ao IFSP.

As propostas devem ser enviadas até as 23h59 do dia 4 de junho de 2025, exclusivamente pelo e-mail . O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de junho, com prazo para recursos até o dia 10. Já o resultado final será publicado em 11 de junho.

Entre os itens esperados estão estações de trabalho completas, área de descompressão, sistema de videoconferência, equipamentos de exibição (como TV 75″), além de decoração alinhada ao estilo moderno-industrial e tecnologias que agreguem valor à proposta institucional.

Em contrapartida, os apoiadores terão direito a reconhecimento institucional, uso estratégico do espaço para eventos e demonstrações, e possibilidade de colaboração em projetos de pesquisa aplicada. A visibilidade da parceria inclui menção em páginas do IFSP, placas de agradecimento e uso controlado da marca do Instituto.

A chamada pública busca fomentar a inovação e otimizar recursos públicos, a parceria com o setor privado é estratégica para viabilizar projetos relevantes diante do atual cenário orçamentário. O Centro de Inovação será um espaço de encontro entre ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Empresas interessadas devem preencher e enviar a Declaração Unificada e o Formulário de Apresentação de Proposta, ambos anexos ao edital, além da documentação jurídica obrigatória. A seleção priorizará propostas mais completas e alinhadas aos objetivos do projeto, com pontuação extra para soluções em computação em nuvem, inteligência artificial e atuação em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Documentos:

Edital nº 99/2025