São José realiza capacitação para Conferência da Pessoa Idosa

A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta quarta-feira (30), das 8h às 12h, capacitação técnica preparatória para a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O evento contou com a participação de 283 inscritos, sendo 89 de forma presencial no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana (região norte) e 194 através da modalidade on line.

Frequentadores das Casas do Idoso Centro, Norte, Sul e Leste também acompanharam através dos computadores das quatro unidades.

A capacitação técnica é fundamental para preparação dos munícipes para a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será realizada no próximo dia 16 de maio, das 8h às 17h, no Cefe.

“Gostei muito de participar. Pretendo estar presente na conferência e espero poder contribuir com os debates para ajudar a melhorar a vida dos idosos”, disse a aposentada Sílvia dos Santos Nascimento, que tem 85 anos e frequenta a Casa do Idoso Centro.

Frequentadores da Casa do Idoso Leste também participaram |Foto: PMSJC

Envelhecimento e democracia

A capacitação técnica foi comandada pela assistente social e pedagoga Sílvia Aline Silva Ferreira, pós-doutoranda em Serviço Social pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba), que é especialista no Suas (Sistema Único de Assistência Social).

Nas palestras e explicações, ela falou sobre o tema da conferência, que é “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

Também foram fornecidas informações sobre os cinco eixos da conferência, que são:

• Financiamento das Políticas Públicas para Ampliação e Garantia dos Direitos

• Fortalecimento de Políticas para a Proteção à Vida, à Saúde e para o Acesso ao Cuidado Integral da Pessoa Idosa

• Proteção e Enfrentamento a Todas as Formas de Violência, Abandono Social e Familiar da Pessoa Idosa

• Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na Perspectiva das Múltiplas Velhices

• Consolidação e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro



