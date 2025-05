Governo do Estado investe R$ 6 milhões para concluir Centros de Inovação de Brusque e de São Bento do Sul

Obras nos centros de inovação iniciaram em gestões anteriores, mas sofreram com paralisações e vandalismo. Governo do Estado retomou serviços a fim de impulsionar o setor de inovação – Foto: Divulgação/Sicos

O Governo de Santa Catarina está avançando com as obras de construção dos centros de inovação de Brusque, no Vale do Itajaí, e de São Bento do Sul, no Planalto Norte. O investimento é de mais de R$ 6 milhões para concluir as novas sedes com toda estrutura física, salas de apoio, auditórios bem como equipamentos. A destinação de recursos para o setor de inovação é uma das prioridades do Governo de Santa Catarina, já que estimula a competitividade, a tecnologia assim como a geração de empregos.

Em Brusque, são R$ 3,5 milhões em recursos estaduais para retomar e concluir a obra que iniciou em 2017. Após paralisações e vandalismo em gestões anteriores, o Governo do Estado reforçou a segurança e está avançando com os serviços. Em São Bento do Sul, a retomada da obra, que iniciou em 2014 e também sofreu atrasos, recebe R$ 2,5 milhões para conclusão. Assim, a estrutura abrigará o Centro de Inovação do Planalto Norte.

“A inovação é um setor estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Por determinação do governador Jorginho Mello, temos dado prioridade ao fomento da tecnologia, da inovação e demais diferenciais competitivos. É por isso que a nossa economia se destaca crescendo acima da média nacional”, afirmou o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck.

“O fortalecimento da Rede Catarinense de Centros de Inovação é prioridade na gestão do governador Jorginho Mello e os investimentos para a finalização dos espaços dos centros de inovação provam isso. As obras agregarão ainda mais para o desenvolvimento do setor em Santa Catarina. De fato a finalização desses espaços será um marco para o fomento do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia local e regional”, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett.

Investimento vai qualificar Rede de Centros de Inovação

Santa Catarina conta atualmente com 15 Centros de Inovação espalhados por todas as regiões do estado. Em Brusque e São Bento do Sul, os centros funcionam em sedes provisórias até a conclusão das obras. Com o investimento, o Governo de Santa Catarina vai qualificar os serviços, oferecendo espaço físico ampliado, salas para reuniões, incubadora de empresas, local para eventos, entre outras estruturas para impulsionar o setor de inovação.

“A construção dos Centros de Inovação estavam travadas, com diversos desafios administrativos e contratuais. A retomada das obras foi uma decisão fundamental. O Governo do Estado tem os recursos garantidos para concluir as obras e entregar os Centros de Inovação. Isso vai beneficiar toda a comunidade das regiões de Brusque e de São Bento do Sul”, acrescenta Dreveck.

Tratado da inovação catarinense impulsiona setor em todo o estado

Em março, o Governo do Estado lançou o Tratado da Inovação Catarinense. A iniciativa estratégica busca fomentar a inovação em todos os 295 municípios do estado. O projeto tem como objetivo, por exemplo, fortalecer o ecossistema de inovação por meio de políticas públicas, parcerias intersetoriais e o desenvolvimento de soluções que impulsionem a competitividade e o crescimento sustentável.

O tratado busca integrar setores público, privado e acadêmico, promovendo a colaboração entre empresas, universidades, centros de pesquisa e governos municipais. A ideia é sobretudo criar um ambiente favorável ao empreendedorismo inovador, reduzir desigualdades regionais e posicionar Santa Catarina como referência em tecnologia e desenvolvimento econômico.

Entre as principais ações previstas estão o incentivo a startups e negócios inovadores bem como a modernização da gestão pública com uso de tecnologias. Também haverá capacitação de profissionais para atuar em áreas de inovação, assim como a atração de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.