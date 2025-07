Polícia Civil de Roraima completa 21 anos de institucionalização com avanços e valorização do efetivo

Neste 19 de julho de 2025, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) celebra 21 anos de institucionalização, uma trajetória marcada por evolução, conquistas e comprometimento com a segurança pública. A data simboliza a posse da primeira turma concursada da instituição, ocorrida em 19 de julho de 2004, considerada o marco histórico de consolidação da PCRR como força essencial no sistema de justiça criminal do estado.

Embora criada legalmente antes, segundo a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, foi em 2004, com a entrada dos primeiros policiais aprovados em concurso público, que a Polícia Civil de Roraima ganhou forma orgânica, estruturada e alinhada com os princípios da legalidade, profissionalismo e eficiência. Desde então, a instituição tem desempenhado papel central na investigação criminal, elucidação de crimes e garantia dos direitos fundamentais da população.

A delegada-geral observou que ao longo dessas duas décadas, a PCRR passou por uma transformação significativa. Entre os avanços estruturais, destacam-se a criação e modernização de delegacias, estruturações de prédios novo, construídos especificamente para atender a população, em diversas regiões do estado; a exemplo do Núcleo Regional de Perícia Forense em Rorainópolis, inaugurado em maio deste ano, um complexo que concentra unidades dos institutos de perícia fora da capital e proporciona mais eficiência nas investigações.

A transformação digital também foi destacada pela delegada. A instituição implantou sistemas informatizados de registro de ocorrências, gestão de inquéritos e integração com bancos de dados nacionais para reconhecimento de DNA, por exemplo, tornando mais qualificada e precisa a resolução de crimes.

O uso de tecnologias de inteligência policial, equipamentos modernos e parcerias com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria e instituições de segurança contribuíram para a resolução de casos complexos e aumento da produtividade.

A Polícia Civil também tem fortalecido ações sociais e de proximidade com a comunidade, como palestras preventivas nas escolas, campanhas de combate às drogas e emissão de documentos em mutirões.

Valorização dos servidores: o alicerce da transformação

Um dos pilares do crescimento da Polícia Civil de Roraima é a valorização dos seus profissionais. Ao longo dos anos, a instituição tem promovido capacitações, cursos de aperfeiçoamento e formação continuada, além da realização do segundo concurso público da instituição, que permitiu o ingresso de mais de 200 novos policiais no último ano.

“Além disso, temos valorizado nossos servidores com promoções e homenagens, pois o trabalho comprometido deles reflete numa entrega maior à população”, disse a delegada-geral.

A agente de polícia Suneire Araújo Garcia, integrante da turma de 2004, relembra com emoção os desafios enfrentados no início da jornada.

“Quando nós começamos, registrávamos boletins de ocorrência em Word, com impressora de fita e papel carbono. Muitas vezes trocávamos o óleo da viatura com dinheiro do próprio bolso. Foi uma fase difícil, mas nós demos o sangue pela polícia. Hoje temos computadores modernos, viaturas equipadas, sistemas integrados. É como sair da era das cavernas para o mundo globalizado. Olhar para trás e ver tudo o que vivemos é um sentimento de missão cumprida”, disse.

A nova geração de servidores representa a continuidade dessa missão. O escrivão Adenir Ribeiro Marques Júnior, que ingressou na PCRR em 2024, expressa o orgulho em fazer parte da história.

“Pra mim, estar hoje na Polícia Civil é a realização de um sonho. Cresci admirando o trabalho investigativo e, hoje, faço parte dessa estrutura consolidada, construída com muita luta por quem veio antes. Quero contribuir com investigações mais céleres e respostas eficazes à sociedade. A Polícia Civil tem um papel fundamental na promoção da justiça”, ressaltou.

A delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, destaca que os avanços refletem o comprometimento de todos os servidores e o investimento do Governo do Estado na estrutura da instituição.

“Hoje nós somos uma polícia madura, com expertise e estrutura capaz de solucionar e desvendar quase todos os crimes. Também atendemos a população com mais eficiência e segurança, mostrando como avançamos em todos os aspectos”, disse.

O governador do Estado, Antonio Denarium, também ressaltou o papel estratégico da Polícia Civil dentro do plano estadual de segurança.

“A Polícia Civil de Roraima tem evoluído de forma notável nos últimos anos. Temos investido na construção e reforma de delegacias, aquisição de viaturas, equipamentos e sistemas modernos. A formação de novas turmas e a valorização dos servidores são prioridades na nossa política de segurança. Seguiremos fortalecendo essa instituição essencial para a garantia da justiça e da paz social”, destacou.

Para concluir, a delegada Darlinda destacou o compromisso com o futuro. “Ao completar 21 anos de institucionalização, a Polícia Civil de Roraima reafirma seu compromisso com a legalidade, com a população e com a constante busca por excelência no serviço prestado. A meta para os próximos anos é seguir investindo em inovação, inteligência e valorização do capital humano, consolidando-se como uma instituição cada vez mais eficiente, respeitada e próxima do cidadão”, disse.

