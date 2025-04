América-MG x Amazonas Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre América-MG x Amazonas é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 20h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Coelho como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Nesta quinta-feira, dia 17 de abril, o América-MG recebe o Amazonas FC na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 20h35 (horário de Manaus) / 21h35 (horário de Brasília). A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 e terá transmissão ao vivo pela ESPN4.

Momento das equipes

O América-MG chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Remo, fora de casa, na segunda rodada. Com três pontos conquistados na estreia, o Coelho tenta retomar o caminho das vitórias diante de sua torcida, no Horto.

O Amazonas, por sua vez, ainda não venceu como visitante. Na última rodada, empatou sem gols com a Ferroviária, em jogo morno na Arena da Amazônia. A equipe de Eduardo Barros soma apenas dois pontos em dois empates e mira seu primeiro triunfo longe de casa nesta edição da Série B.

Retrospecto recente

As equipes já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais. O histórico é equilibrado: uma vitória para o Amazonas, conquistada em novembro de 2024 (1 a 0 em Manaus), e um empate em Belo Horizonte. O jogo desta quinta pode desempatar esse pequeno retrospecto.

Reforços no Amazonas FC

Pensando no fortalecimento do elenco, o Amazonas apresentou três reforços nesta semana: o goleiro Zé Carlos e os atacantes Kiko e Erivan. Os jogadores já treinam com o grupo e estão disponíveis para o técnico Eduardo Barros.

Onde assistir a América-MG x Amazonas?

Data: Quinta-feira, 17 de abril de 2025

Quinta-feira, 17 de abril de 2025 Horário: 20h35 (Manaus) / 21h35 (Brasília)

20h35 (Manaus) / 21h35 (Brasília) Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Arena Independência, Belo Horizonte (MG) Transmissão ao vivo: ESPN4

Expectativa para o confronto

O América-MG entra em campo com a obrigação de vencer para não se distanciar do G-4, enquanto o Amazonas aposta na força de seu setor defensivo e nas novas peças do ataque para surpreender fora de casa. Com objetivos distintos, o duelo promete equilíbrio e tensão do início ao fim.

