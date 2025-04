AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.10/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa pessoa jurídica, através de profissional habilitado no ramo de agronomia para realização de estudos técnicos e emissão de laudo agronômico do valor do VTN/2025, conforme alínea I,II,III,IV, V e VII – Art 3o. dá Inst. Normativa RFB 1877/2019 para o Município de Bonito-MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025

FAVORECIDO: VIDANEIS CANDIDO DA SILVA

CNPJ nº 36.068.357/0001-59

VALOR: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 16 de abril de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.