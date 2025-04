‘Doce jornada na Páscoa’: conheça a trajetória da microempreendedora de Boa Vista que transformou paixão em negócio

Foto: Divulgação Semuc



Por trás dos biscoitos coloridos, bolos confeitados e sorrisos encantados nesta Páscoa em Boa Vista, há uma história de força, transformação e empreendedorismo feminino: Socorro Guimarães, microempreendedora e confeiteira apaixonada, encontrou na “Cats Cake” não apenas uma fonte de renda, mas um caminho para se reinventar.

“Comecei a fazer doces em 2017, quando enfrentei uma depressão. A cozinha virou meu refúgio e, com o tempo, minha paixão se transformou em negócio”, conta Socorro, que hoje é beneficiária da Agência Municipal de Empreendedorismo (AME-BV).

Trajetória

Socorro chegou a Boa Vista em 2021 e, com muita coragem e determinação, passou a vender bolos na Feira da Praça Linear Chico do Carneiro, no Bairro dos Estados. Foi lá que ela descobriu a receita de biscoitos artesanais que revolucionou sua trajetória. “Eu testei várias receitas até chegar a uma que encantava adultos e crianças. A partir daí, tudo mudou”, relembra.

A virada veio com o apoio da Prefeitura de Boa Vista. Em 2023, Socorro recebeu um crédito de R$3 mil da AME-BV. O suficiente para equipar sua cozinha com novos eletrodomésticos, se capacitar e elevar o padrão de seus produtos. Desde então, ela está inserida em uma rede de conexões, cursos e oportunidades.

“Além do crédito, recebi muito apoio, reconhecimento e autoestima”, destaca. Para esta Páscoa, Socorro preparou um cardápio irresistível com biscoitos de leite em pó coloridos, que variam de 100g a 1kg, os criativos “biscoiovos” (biscoitos embalados em acrílicos em formato de ovos) e o clássico bolo de cenoura com cobertura de chocolate decorado especialmente para a data.

Páscoa com novidades

Assim, as encomendas são pelas redes sociais e o sucesso tem sido crescente. Nesta Páscoa, Socorro não entrega apenas doces, mas também inspiração, força e a prova de que, com apoio, coragem e talento, toda mulher pode transformar sua história.

Empreender é para todas

De acordo com a AME-BV, mais de 1.600 microempreendedores tiveram benefícios com apoio financeiro e capacitações – 72% deles são mulheres. Muitas, como Socorro, estão nos segmentos de alimentação, vestuário, saúde e beleza, artesanato e agronegócio.

“Nosso objetivo é criar oportunidades reais para que pequenos negócios cresçam. Quando investimos em mulheres, o impacto se multiplica nas famílias e na economia local. A história da Socorro mostra como o empreendedorismo pode ser um caminho de autonomia e independência financeira”, afirma Luciana Surita, diretora-presidente da AME-BV.

