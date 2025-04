Prefeitura de Sorocaba divulga resultado dos projetos pré-habilitados nos editais da Lei Aldir Blanc – Agência de Notícias

Posted on

Interessados em se capacitar sobre temas relacionados aos direitos do consumidor podem se inscrever até 4 de março para cursos online e gratuitos, ofertados pela ENDC (Escola Nacional de Defesa do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com aulas previstas para iniciar no dia 12 de março, as capacitações são destinadas ao público […]