Páscoa no HGNI: coelhinhos e chocolate levam alegria às crianças na pediatria

O espírito da Páscoa tomou conta da ala pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na última quarta-feira (16), levando sorrisos e diversão para as crianças internadas. Personagens caracterizados como coelhos da Páscoa percorreram os corredores da pediatria, passando pela emergência e enfermaria, interagindo com os pacientes e seus acompanhantes. A visita lúdica foi acompanhada da entrega de chocolates, brincadeiras e muita alegria.

A ação é uma parceria do HGNI com acadêmicos de medicina da Universidade Nova Iguaçu (UNIG), que integram o Núcleo Acadêmico Social Fernando Magalhães. O principal objetivo é humanizar o ambiente hospitalar e oferecer para todas as crianças a oportunidade de vivenciar a magia da data, especialmente aquelas que, por estarem hospitalizadas, podem não ter uma Páscoa tradicional em suas casas neste domingo (20).

“A Páscoa é um período de renovação, esperança e alegria. E trazer esse espírito para dentro do hospital é uma forma de também revigorar as nossas crianças. Sabemos que a internação é um momento delicado, especialmente para os pequenos e suas famílias, e ações como essa fazem toda a diferença no acolhimento e até mesmo na recuperação dos nossos pacientes.”, destacou o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.

Durante a ação, os coelhinhos distribuíram ovos de chocolate, fizeram brincadeiras e tiraram fotos com os pacientes, proporcionando um momento de distração e emoção. Para os pais e responsáveis, a ação representou um alento em meio ao ambiente hospitalar, com muitos se emocionando ao ver o brilho nos olhos dos pequenos.

Walisson Pedro, tio e acompanhante de Theo da Silva, de 5 anos, internado por apendicite, compartilhou a experiência do momento: “A emoção tomou conta ao ver a felicidade do Theo. Eu acho essa ideia fundamental, porque muitas pessoas precisam de um momento de descontração durante a rotina de um hospital, principalmente as crianças. Nós somos muito gratos por essas ações que o HGNI tem promovido, não só na Páscoa, como em outras ocasiões.”

O evento também ficará marcado na memória de Maria Luiza, de 5 anos, que está internada com otite. Sua mãe, Larissa Cristina, contou que essa foi a primeira vez que a filha teve contato com o coelho da Páscoa. “Nós não estávamos esperando, e a reação dela foi a melhor possível. Ela ficou tão feliz, riu, brincou com o coelho. Esse momento certamente ficará guardado pra sempre nas nossas memórias”, disse Larissa emocionada.