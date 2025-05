AVISO DE PAUTA: Estado entrega novos veículos e ambulâncias para reforçar atendimento da saúde catarinense

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entrega 50 veículos para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e sete ambulâncias inter-hospitalares a municípios catarinenses para proporcionar mais agilidade e segurança. A compra foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio de indicação de emenda parlamentar federal, no valor de R$ 7,6 milhões. A cerimônia será nesta segunda-feira, 12, às 10h, no Hotel Golden, em São José.

Serviço