GCM detém homem por descumprimento de medida protetiva e porte de arma na Vila Carvalho – Agência de Notícias

Posted on

Lucas Brito Secretaria de Educação e Cidadania Colaboração do estagiário Rodrigo de Almeida As escolas municipais de ensino fundamental abrem as portas para os alunos apaixonados por esportes com o Escola Ativa. Presente na rede há seis anos e parte da Educação Integral desde 2022, o programa acontece por meio de convênio com o […]