Parceria entre bombeiros militares de SC e do RS fortalece busca e resgate com cães em desastres naturais

Entre os dias 2 e 5, dois especialistas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estiveram em Gravataí, no Rio Grande do Sul, para compartilhar conhecimentos em técnicas de busca e resgate com cães e atuação em áreas deslizadas. O major Alan Delei Cielusinsky e o sargento Jacques Douglas Romão, ambos integrantes das Coordenadorias de Busca, Resgate e Salvamento com Cães e de Intervenção em Áreas Deslizadas do CBMSC, ministraram a disciplina “Noções de Intervenção em Áreas Deslizadas” aos alunos do 1º Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CBRESC) do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

A programação contou com uma aula teórica realizada no dia 3 de maio, no local do acampamento do curso. No dia seguinte, os participantes passaram por quatro oficinas práticas: escoramento, sondagem e abertura de cones de odor, desmanche hidráulico e busca com cães em áreas deslizadas. Durante a tarde, foi realizado um simulado de soterramento com busca por vítimas, permitindo a aplicação prática das técnicas apresentadas pela manhã. A instrução foi concluída com o treinamento de autosalvamento e progressão em solo fluidificado.

Além do major Alan e do sargento Romão, outros bombeiros militares catarinenses também participaram como instrutores do curso. O coronel da reserva remunerada Walter Parizotto foi responsável pela disciplina de condicionamento e psicologia canina. Já o sargento da reserva Evandro Amorim e o cabo Thiago Amorim ministraram as aulas sobre figuração, papel fundamental no treinamento dos cães de busca.

A iniciativa fortalece a integração entre as corporações e eleva o nível técnico das equipes envolvidas em desastres naturais. “A troca de experiências e o ganho de conhecimento foram enormes. Todos saem mais capacitados para o próximo desastre que, infelizmente, a cada dia que passa, está um dia mais próximo de acontecer”, destaca o major Alan Delei Cielusinsky.

