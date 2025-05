Grupo de estudantes da E.M. “Matheus Maylasky” realiza passeio de trem na data comemorativa do Dia do Ferroviário – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos

O Dia do Ferroviário (30 de abril) teve uma comemoração especial para um grupo de estudantes da E.M. “Matheus Maylasky”, da rede municipal de ensino: um passeio de trem com a centenária locomotiva 58, movida a lenha.

Assim, os alunos puderam conhecer na prática como é viajar em uma maria-fumaça. Além disso, saber um pouco mais sobre a história da ferrovia, que atravessa Sorocaba, rumo a outros municípios. A ferrovia teve papel fundamental no desenvolvimento do município e de nossa região, ao transportar pessoas e também produtos que marcaram o avanço comercial de nossa cidade, como o algodão. A criação da Companhia Estrada de Ferro Sorocaba data de 1870, graças à iniciativa de um grupo de empresários sorocabanos, liderados pelo comerciante de algodão Matheus Maylasky, o patrono dessa escola.

“Os alunos aprendem, em sala de aula, sobre a importância da ferrovia para o crescimento de Sorocaba. A gente mostra livros e até desenhos e fotos do trem. Mas aqui eles conseguem ver pessoalmente como era e vivenciam isso. É muito diferente e, com certeza, eles vão levar esse momento na memória para sempre”, diz o professor Marcelo, que leciona a disciplina de História para as turmas de alunos que participaram do passeio.

A atividade foi promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com a Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária. O passeio dos alunos contou, ainda, com o apoio da Secretaria da Educação (Sedu).

Os alunos participaram com muita animação. A aluna Júlia, de 11 anos, andou de trem pela primeira vez. “Fiquei muito orgulhosa de ter participado. Achei o passeio muito relaxante. O que mais gostei foi de olhar a vista pela janela do trem, bem diferente de como a gente vê pelo carro”, comentou.

Seu colega João Pedro disse que gostaria que o passeio fosse mais longo. “É diferente do que eu imaginava. Não sabia que o trem era movido a lenha. Agora sei porque a gente vê aquela fumaça. É uma tecnologia nova?”, perguntou, curioso.

A colega Alice também elogiou a iniciativa da escola. “Gostei bastante. Já tinha andado de trem, mas não um como este. Não sabia que seria uma maria-fumaça. É muito legal!”, ela concluiu.

“Além de proporcionar um momento lúdico e educativo, o passeio também serviu como uma forma de incentivar as crianças a valorizarem e preservarem a memória ferroviária”, destaca a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Liani de Sousa Sai.