Secretaria de Estado da Saúde certifica salas de apoio à amamentação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde e Área Técnica da Saúde da Criança, realizou a entrega de quatro placas do projeto “Mulher Trabalhadora que Amamenta”. A iniciativa certifica o Serviço de Apoio à Amamentação como um espaço que promove, protege e apoia o aleitamento materno.

O projeto visa garantir a manutenção da amamentação e do leite materno para os filhos das trabalhadoras, independentemente do tipo de empresa em que estão inseridas, seja pública, privada ou mista. A criação da Sala de Apoio à Amamentação na empresa é um reconhecimento da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina em colaboração com o Ministério da Saúde.

“A Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde certificam, em 2025, mais quatro salas de Apoio à Amamentação, totalizando dez salas nesta condição no estado de Santa Catarina. Isso reforça nosso compromisso com a saúde das mulheres e dos bebês”, explica a enfermeira Luciane Figueiredo Mendes responsável técnica da Área Técnica da Saúde Integral da Mulher, Criança e Adolescente da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde e Diretoria de Atenção Primária à Saúde.

As certificações representam um marco na valorização das mulheres no mercado de trabalho, abrangendo empresas públicas, privadas e mistas. A sala oferece:

Estrutura adequada para a ordenha e armazenamento do leite materno;

Conforto e privacidade para as mães durante a jornada de trabalho;

Incentivo à amamentação, essencial para a saúde do bebê e fortalecimento do vínculo familiar.

Esse espaço foi reconhecido por promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, garantindo que as mães trabalhadoras possam extrair e armazenar seu leite de forma segura e adequada após o retorno da licença-maternidade. Isso contribui para a redução do desmame precoce, permitindo que as mães continuem a retirar e armazenar o leite materno para uso posterior, fortalecendo os direitos das mulheres e assegurando condições dignas no ambiente profissional, além de promover a saúde infantil, já que o leite materno é o alimento mais completo para os bebês.

Os eventos de certificação contaram com a participação de gestores das empresas credenciadas como Salas de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, funcionários, representantes e gestores das secretarias estadual e municipal, além de membros da sociedade civil.

As quatro salas certificadas no primeiro semestre de 2025 são:

Hospital Unimed Blumenau – 25/03, no município de Blumenau;

Intelbras (matriz e filial) – 26/03, no município de São José;

Fundação Educacional de Joinville – Univille – 08/04, no município de Joinville.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina destaca a importância de mais empresas aderirem a essa iniciativa, criando ambientes que respeitem e apoiem a amamentação.

