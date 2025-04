União Corinthians x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre União Corinthians x Corinthians hoje, HOJE (18) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

União Corinthians x Corinthians: Onde Assistir e Detalhes do Jogo pelo NBB

O basquete nacional promete fortes emoções neste sábado, 18 de dezembro de 2024, com o confronto entre União Corinthians e Corinthians pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília) e será realizada no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS). O duelo é um dos destaques da rodada e será transmitido ao vivo pelo YouTube do NBB e pela plataforma BasquetPass.

Situação na Tabela

Ambas as equipes entram em quadra buscando melhorar suas posições no campeonato. O União Corinthians ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela, enquanto o Corinthians aparece um pouco mais abaixo, na 14ª posição. Os dois times vêm de campanhas instáveis e veem o jogo como uma oportunidade de reabilitação no torneio.

Expectativas para o Jogo

A equipe do União Corinthians joga em casa e conta com o apoio da torcida local para buscar a vitória e tentar subir na classificação. Já o Timão, mesmo jogando fora de casa, aposta na força de seu elenco e em ajustes táticos recentes para surpreender o adversário e arrancar pontos preciosos.

Ficha Técnica da Partida

Jogo: União Corinthians x Corinthians

União Corinthians x Corinthians Data: Sábado, 21 de dezembro de 2024

Sábado, 21 de dezembro de 2024 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Ginásio Poliesportivo Arnão, Santa Cruz do Sul – RS

Ginásio Poliesportivo Arnão, Santa Cruz do Sul – RS Transmissão: YouTube do NBB e plataforma BasquetPass

Onde Assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal oficial do NBB no YouTube, que vem se consolidando como um dos principais meios de transmissão do basquete nacional. A plataforma BasquetPass também disponibiliza o jogo para os fãs que preferem acompanhar pela web ou dispositivos móveis.

Conclusão

Com promessa de um confronto equilibrado e de alto nível, União Corinthians e Corinthians devem protagonizar um duelo competitivo pela busca de espaço na parte de cima da tabela. O jogo é uma ótima pedida para os amantes do basquete que acompanham de perto o desenvolvimento do NBB.

NBB 2025: Rodada Decisiva com Grandes Jogos, Transmissão ao Vivo e Disputa por Classificação

A temporada 2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) segue eletrizante, com uma sequência de partidas decisivas na reta final da fase classificatória. Entre os dias 17 e 19 de abril, seis jogos prometem movimentar o cenário do basquete nacional com confrontos diretos e transmissão ao vivo em plataformas como YouTube, Disney+ e Basquetpass. Acompanhe abaixo os detalhes de cada duelo:

JOGO 301 – CAP x BRA – 17/04/2025, às 19h30

Transmissão: YouTube | Basquetpass

O Campo Mourão (CAP) recebe o Brasília (BRA) em confronto crucial para ambas as equipes que buscam escapar das últimas posições da tabela. Jogando em casa, o CAP tenta se impor diante de um Brasília que ainda sonha com uma vaga no play-in.

JOGO 302 – SJO x PAT – 18/04/2025, às 18h00

Transmissão: YouTube | Basquetpass

O São José (SJO) encara o Pato Basquete (PAT) em mais um duelo direto de meio de tabela. As equipes brigam por uma posição confortável para os playoffs, e o jogo promete equilíbrio do início ao fim.

JOGO 303 – COR x UCO – 18/04/2025, às 20h00

Transmissão: Disney+ | Basquetpass

O Corinthians (COR) enfrenta o União Corinthians (UCO) em casa. Os paulistas tentam embalar uma sequência positiva rumo ao G8, enquanto os gaúchos buscam surpreender fora de casa para manter vivas as chances de classificação.

JOGO 304 – PIN x CAX – 18/04/2025, às 20h00

Transmissão: YouTube | Basquetpass

O EC Pinheiros (PIN), que vive ótima fase, enfrenta o Caxias do Sul (CAX) tentando consolidar sua vaga nos playoffs. Com favoritismo nas estatísticas e no retrospecto recente, o time da capital paulista é apontado como o favorito, mas o Caxias pode surpreender.

JOGO 305 – BAU x BOT – 19/04/2025, às 17h00

Transmissão: YouTube | TV Cultura | Basquetpass

O Bauru (BAU) recebe o Botafogo (BOT) em um clássico de tradição. Ambos os times precisam da vitória para se aproximar das primeiras posições da tabela, e o confronto deve ser marcado por forte intensidade física e tática.

JOGO 306 – SAO x BRA – 19/04/2025, às 17h00

Transmissão: (a definir)

O São Paulo (SAO) fecha a rodada enfrentando novamente o Brasília (BRA), em sua segunda partida em três dias. Os paulistas, fortes candidatos ao título, buscam mais uma vitória para assegurar uma posição de liderança, enquanto o Brasília tenta reagir na reta final.

Com a proximidade dos playoffs, cada resultado pode alterar significativamente a tabela de classificação. As transmissões ao vivo dão aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada detalhe de seus times favoritos.

Fique ligado no NBB 2025 e torça com emoção!

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

