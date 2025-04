Grupo Choramigo vai levar muita músicae animação para o Sabadinho Bom

O Sabadinho Bom deste final de semana, 19 de abril, será com o grupo Choramigo, que promete levar muito choro e samba para animar o público. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento tem como cenário a Praça Rio Branco, no Centro Histórico da cidade, e começa às 12h30.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, avalia que o Sabadinho Bom é uma ação cultural forte e intensa, que dá muita vitalidade para o Centro Histórico. Ele ressalta que a Funjope mantém, de forma permanente, presença na Praça Rio Branco nas tardes de sábado para alegria do morador de João Pessoa e do turista, sempre com música de qualidade, cantores e cantoras de João Pessoa e da Paraíba.

“O Sabadinho Bom intensifica a cena musical da cidade e é também uma estratégia que temos para manter permanentemente viva a presença das pessoas naquele território que começa a conquistar uma outra realidade. Nós temos ali nas tardes e noites de sábado, por exemplo, uma multidão a partir da Praça Rio Branco, Duque de Caxias, Beco da Cachaçaria, na General Osório, descendo para a Praça Antenor Navarro, com atividades culturais, musicais, e isso é muito importante para todos nós”, comemora.

Pelágio Nerício, que comanda o violão de 7 cordas, lembra que o projeto Sabadinho Bom nasceu a partir da ideia de três artistas paraibanos: Milton Dornellas, Pedro Osmar e Paulo Ró. “É o mais importante evento de valorização do músico da terra, dando espaço para que sejam executados os mais autênticos gêneros musicais genuinamente brasileiros, o choro e o samba”, diz.

No repertório, obras musicais de artistas como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Abel Ferreira, Altamiro Carrilho, Sivuca, K-Ximbinho e Severino Araújo. Como em 23 de abril é lembrado o Dia Nacional do Choro, o Choramigo fará uma homenagem ao nascimento do rei do choro, Pixinguinha, tocando dele Carinhoso, Acerta o Passo, Pretensioso, Naquele Tempo, Cheguei, Um a Zero e Ingênuo.

Já quando se trata de samba, entram na lista canções de Jacob do Bandolim, como Bole Bole, Receita de Samba, Vibrações e Noites Cariocas. Já no repertório cantado, o público vai curtir músicas de Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulinho da Viola, Agepê, Jorge Aragão, entre outros. “Nossa expectativa é de um show com um repertório de qualidade indiscutível e que o povo participe conosco dessa celebração”, afirma.

Além de Pelágio Nerício, o grupo Choramigo é formado por Geovane Santos, no clarinete; Luís Humberto, no bandolim; Lucas Wanderley, no cavaquinho; e Cacá, no pandeiro e voz.