Operação Casa Limpa recolhe material nas regiões norte e leste

Entre os itens removidos, havia pneus e até móveis, como um sofá. Crédito: Divulgação/Seop A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou uma grande operação de ordenamento e desobstrução de área pública no trevo da Uerj, na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, neste domingo (12/01). Os agentes removeram mais de quatro toneladas de acúmulos deixados no […]