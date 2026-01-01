Rede oncológica de MS concentra 99% dos atendimentos em unidades especializadas do SUS

Organizada pela SES, estrutura regionalizada concentra atendimentos nas UNACON e fortalece o acesso ao tratamento pelo SUS A assistência oncológica integra o conjunto de ações mais complexas e estratégicas do […]
Agência Minas Gerais | Comércio internacional de Minas registra superávit de US$ 17,2 bilhões nos primeiros oito meses de 2024
Entre janeiro e agosto de 2024, as exportações de Minas Gerais cresceram 5,3% e as importações 4,2% na comparação com o mesmo período de 2023. Com isso, o estado registrou saldo comercial de US$ 17,2 bilhões. No mês de agosto deste ano, o superávit foi de US$ 1,6 bilhão, com as exportações alcançando US$ 3,3 […]
Com salários de até R$ 10,6 mil, MSGás abre seleção para técnicos e analistas; provas serão em novembro
A MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratação de novos funcionários. São três vagas imediatas, além de inúmeras carreiras onde está aberto a formação de cadastro reserva. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de outubro e podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://www.msgas2025.ieses.org/. O […]
Lei Eleitoral
Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.