SONORA – Região Oeste tem a menor taxa de desemprego do Estado

A Região Oeste teve a menor taxa de desemprego de Santa Catarina no trimestre encerrado em março de 2025. O Oeste catarinense não apenas repetiu a liderança do trimestre anterior, encerrado em dezembro de 2024, como também melhorou a taxa de desocupação, que era de 2,17% e passou para 1,64%. Esse índice é quase a metade do índice médio do Estado.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados em maio pelo IBGE. A taxa de desemprego de 3% no Estado foi a menor do país, diante de uma média nacional de 7%.

A Região Oeste demonstra liderança, também, ao apresentar a menor proporção de pessoas subutilizadas na força de trabalho de Santa Catarina. Esse dado engloba as pessoas desempregadas, as que trabalham menos horas do que gostariam – no caso, subocupados – e as que estão disponíveis para trabalhar mas não estão procurando emprego.

A mesorregião Oeste de Santa Catarina é composta por 118 municípios, agrupados em cinco microrregiões. São elas a microrregião de São Miguel do Oeste, de Chapecó, de Xanxerê, de Joaçaba, e a microrregião de Concórdia, conforme divisão oficial do IBGE.

Segundo a Diretora de Políticas Públicas da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), Larissa Borges, esses dados refletem a efetividade do estado na implementação de políticas públicas para melhorias no setor:

A PNAD Contínua é uma das principais ferramentas para análise do mercado de trabalho. O IBGE disponibiliza trimestralmente os dados das Unidades Federativas. A pesquisa informa sobre o número de empregados com carteira assinada, taxa de desemprego, rendimento, informalidade e subocupação da mão de obra.