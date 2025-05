Seminário discute programa espacial em São José dos Campos

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Um seminário realizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) nesta quinta-feira (22) discutiu os desafios e perspectivas do programa espacial brasileiro.

Organizado pela IASS (International Academy of Space Studies), o evento contou com a presença do presidente da AEB (Agência Espacial Brasileira), Marco Antonio Chamon, o diretor do INPE, Antonio Miguel Vieira Monteiro, o chefe do Subdepartamento Técnico do DCTA, brigadeiro do ar Alexandre Eduardo Bacelar, entre outras autoridades militares e municipais.

Também compuseram a mesa a presidente da IASS, Maria Helena Souza Rolim, e o vice-presidente da entidade, brigadeiro do ar José Vagner Vital.

Representantes do consulado de México e Índia também acompanharam o evento.

Segundo o diretor da AEB, a reunião presencial foi uma “grande oportunidade para se traçar um panorama atual do programa espacial e suas perspectivas”.

“A sociedade conhece menos a necessidade de um programa espacial pra o Brasil, pelo tamanho do país. Então cada vez mais esse tipo de ação é fundamental para se dar visibilidade a esse tema”, afirmou Chamon.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico