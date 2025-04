Programa “HumanizAção” acolhe 19 pessoas em situação de rua nesta quinta-feira (17) – Agência de Notícias

Posted on

Termina nesta terça-feira (30/4) o prazo para emissão do boleto para regularização do licenciamento sanitário em 2024 no município do Rio. O processo é totalmente online e pode ser feito em menos de 10 minutos pelo portal Carioca Digital. – O licenciamento é fundamental para estabelecimentos que realizam qualquer atividade econômica comercial, industrial ou de […]