Fotos: Divulgação / SED

O Dia Nacional do Livro Infantil é celebrado nesta sexta-feira, 18. Nas escolas estaduais de Santa Catarina, estudantes e professores desenvolveram uma série de atividades multidisciplinares orientadas pelos bibliotecários das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) envolvendo a leitura e a arte literária, inspirando a criatividade dos participantes.

Um exemplo disso foi o trabalho desenvolvido pelos estudantes do 1º ano do Ensino Médio da EEB Hercílio Deeke, em Blumenau. Por meio da dramatização, os participantes contaram a história de um episódio da obra O Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, para as crianças dos anos iniciais. Muitos adolescentes relembraram das suas infâncias lendo e assistindo ao Sítio do Picapau Amarelo, o que contribuiu para uma rica troca de experiências ao longo das apresentações.

Após esta fase da atividade, os estudantes iniciaram a produção da peça teatral Emília e a Pílula Falante, que contou com um grande engajamento de todos, os desafiando na atuação, narração e criação de figurinos e de cenários. As etapas da atividade foram realizadas na biblioteca da escola para aproximar cada vez mais os estudantes desse espaço de promoção da leitura e do conhecimento.

Além de celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, a iniciativa buscou desenvolver o interesse pela leitura, despertar a curiosidade, a imaginação e a criatividade através da arte literária, trabalhando-a de forma lúdica. Depois da atividade, os estudantes interagiram, socializando reflexões sobre a história de Emília e a Pílula Falante, relacionando-a com suas próprias histórias de vida.

Outras iniciativas

Na EEF Francisco Bagatini, em Concórdia, foi realizada a leitura de Era uma vez uma bruxa, de Lia Zatz. Os estudantes do 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental realizaram atividades interpretativas para reforçar o entendimento da história e, no fim, elaboraram um marca páginas para incentivar a leitura de outros livros da biblioteca da unidade.

As atividades literárias também movimentaram a EIEB Tekoá Marangatu, em Imaruí. Juntamente com os professores, as turmas de 1º e 3º ano do Ensino Fundamental realizaram uma dinâmica de contação de histórias infantis em guarani e confecção de artesanato.

Os estudantes do 5º ano utilizaram sua criatividade para confeccionar máscaras, o que propiciou uma maior imersão na contação de histórias. Além disso, houveram leituras, rodas de conversa e participação da família.

A importância da família para o desenvolvimento de bons hábitos, como a leitura, também pôde ser evidenciada durante o Dia da Família na Escola, que ocorreu no último sábado,12, e movimentou toda a rede estadual de ensino, fortalecendo os laços com a comunidade escolar.