Central de Regulação orienta como o usuário deve proceder após receber encaminhamento médico nas USFs

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) vem reforçando a importância do fluxo correto dos encaminhamentos médicos após atendimento nas unidades de saúde da família (USFs). Para ajudar o usuário, a Central de Regulação do Município orienta como proceder após receber o encaminhamento para exames e consultas especializadas.

De acordo com o diretor da Central de Regulação, Eduardo Simon, atualmente existem duas formas de encaminhamento: a eletrônica, realizada diretamente pelo médico no prontuário eletrônico; e a física, em que o paciente recebe o papel impresso com a solicitação.

Quando o encaminhamento é eletrônico, ele segue automaticamente para o Núcleo Interno de Regulação da própria USF. Já nos casos em que o paciente sai do consultório com a solicitação impressa, ele deve entregar o encaminhamento na recepção da unidade. “Ao sair da consulta, o paciente deve sempre verificar se está levando um encaminhamento impresso. Caso esteja, ele precisa entregá-lo na recepção para que seja registrado corretamente”, orientou o diretor da Central de Regulação.

Após inserido no sistema, o encaminhamento é analisado por médicos reguladores, que avaliam o nível de prioridade do atendimento, semelhante à classificação de risco utilizada nos hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs). “Os médicos reguladores irão observar o encaminhamento e analisar a prioridade: se é vermelha, amarela, verde ou azul. Ou seja, o nível de urgência de cada caso”, explicou Eduardo Simon.

Em seguida, o agendamento da consulta ou do exame é realizado e a informação é repassada ao paciente por meio da própria USF. “É importante que o paciente acompanhe o andamento da sua solicitação diretamente na sua unidade de saúde. A equipe da USF poderá informar sobre a situação do encaminhamento, se ele já foi autorizado e a previsão de agendamento. Manter esse contato com a unidade garante mais segurança e continuidade no cuidado”, destacou.

Solicitação por App – A população também pode solicitar exames e cirurgias de uma forma muito mais prática, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Dentro da categoria Saúde, é possível agendar exames como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, mamografia, ultrassonografia e ecocardiograma.

Através do aplicativo, também é possível solicitar cirurgias realizadas pelo programa ‘João Pessoa Opera Mais’, além de acompanhar o andamento de um procedimento já solicitado. Para ter acesso tanto aos exames quanto às cirurgias, é preciso preencher os dados solicitados dentro do aplicativo e anexar a requisição médica.